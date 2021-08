Travis Barker a pris l’avion pour la première fois depuis son accident

Travis Barker a voyagé en avion pour la première fois depuis son accident. Barker est monté dans un avion pour la première fois depuis son accident mortel il y a 13 ans où 4 personnes sont décédées et l’a laissé avec des brûlures au troisième degré sur 65% du corps.

Travis et Kourtney sont montés à bord d’un avion à Los Angeles ce samedi, et selon TMZ qui a pris des photos – cela a dû être quelque chose de très traumatisant pour le batteur de Blink-182 qui avait juré de ne plus voler après le terrible accident où il a perdu deux de ses amis les plus proches, Charles « Che » Still et Chris Barker, ainsi que les deux pilotes. DJ AM a survécu aux côtés de Travis, mais est décédé d’une overdose l’année suivante.

Travis, sa petite amie Kourtney Kardashian, ainsi que Kris Jenner et Corey Gamble se sont rendus à Cabo, mais Travis est arrivé une heure plus tard. On ne sait pas si c’était juste un retard ou s’il hésitait à voler, mais cela a dû être assez effrayant pour lui.

Selon le site Web, Travis était déjà terrifié à l’idée de voler bien avant l’accident, et juste avant de monter dans l’avion qui s’est écrasé, il a appelé son père et lui a dit qu’il avait un sentiment horrible à propos du vol. Bien qu’il ait promis de ne plus voler, il semble qu’il ait changé d’avis et a dit qu’il devrait donner une autre chance. Vous pouvez lire les détails de l’horrible accident de Travis en 2008 ici. Il a subi de nombreuses chirurgies plastiques et greffes de peau et a passé des mois dans l’unité des grands brûlés dans une douleur atroce.

Ainsi, Travis Barker a voyagé en avion pour la première fois depuis son accident.

BTW, les cheveux de Kourtney sur la photo… c’est le look qu’elle a obtenu grâce à la coupe d’extensions que Travis lui a donnée. MDR!

