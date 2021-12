Travis Barker déclenche le chaos parmi les fans de Kardashian après avoir publié une photo avec un biberon

La famille Kardashian a-t-elle accueilli un autre bébé ? Les fans sont dans une frénésie après que le fiancé de Kourtney Kardashian, le batteur de Blink-182 Travis Barker, a partagé une photo de leurs festivités de Noël avec un biberon. Us Weekly rapporte que Barker a posté une photo sur son histoire Instagram le 26 décembre de sa famille en train de regarder How The Grinch Stole Christmas, et une bouteille de lait pouvait être vue dans le coin du cadre.

Alors que certaines personnes ont lu cela comme un signe que Kylie Jenner a peut-être donné naissance à son deuxième enfant, les gens ont immédiatement commencé à spéculer sur le fait que Barker et Kardashian avaient ou non accueilli un bébé secret. « Salut [Travis Barker] vous ne pouvez pas simplement publier une photo d’un biberon et être comme ‘Je vais laisser ça ici' », a écrit un utilisateur d’Instagram. fille Stormi utilise.

« La bouteille qui apparaît dans les histoires de Travis Barker et que beaucoup ont supposé qu’il s’agissait du plus récent bébé de Kylie, ne vous inquiétez pas. Stormi a la même bouteille et elle l’utilise fréquemment, même si elle est assez âgée pour utiliser le produit », a écrit un autre fan sur Instagram. « Arrête de tout théoriser, c’est effrayant. » Cependant, ce point n’a pas empêché un autre fan de théoriser davantage. « Celui du premier est 9 une fois la dernière fois que Stormi a utilisé celui de l’histoire, elle avait 3 mois, celui de l’histoire est un 5 une fois pour 0-3 », ont-ils répondu.

Une partie de ce qui a réuni le couple aimé En premier lieu, c’était leur amour pour leurs enfants – Barker partage Landon, 18 ans, et Alabama, 16 ans, avec son ex-femme Shanna Moakler, et Kardashian partage Mason, 11 ans, Penelope, 9 ans et Reign, 6 ans, avec l’ex Scott Disick – et ils ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient ajouter plus d’enfants à leur famille combinée. « Ils auront un bébé ensemble sans aucun doute, c’est juste une question de quand et comment », a déclaré une source à Us Weekly après leurs fiançailles en octobre. « Idéalement, Kourtney aimerait un accouchement naturel. Elle est convaincue que ce ne sera pas un problème car elle a toujours eu la chance de concevoir naturellement et a pris grand soin d’elle physiquement. Cependant, elle et Travis veulent amener leur propre enfant dans le photo, et si elle ne peut pas concevoir, ils chercheront d’autres alternatives. »