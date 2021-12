Ne ragez pas ici !

Travis aboyeur a obtenu des dizaines de tatouages ​​au cours de ses 46 ans de vie, couvrant presque toutes les parties de son corps dans le processus. Le batteur a des portraits de membres de la famille, des citations et même une fiancée Kourtney kardashianles lèvres peintes sur sa peau.

Et bien que les tatouages ​​​​peuvent sembler insignifiants pour le spectateur moyen, il a écrit dans ses mémoires de 2015, Can I Say, « Ce sont tous des souvenirs … Ce sont toutes des expériences que j’ai vécues. »

Malgré cela, une personne a récemment écrit dans un commentaire supprimé depuis sur son Instagram : « Les tatouages ​​ont l’air vraiment ridicules, Travis. Quand tu vieilliras, tu vas le regretter. »

La critique est tombée sur le dos de Travis, avec le Clignotement-182 Le rockeur applaudit : « Quand je serai plus vieux, je vais probablement sortir avec d’autres mecs tatoués durs à cuire et j’aurai généralement l’air génial. Qu’est-ce que tu vas faire quand tu ressembleras à n’importe quelle autre personne âgée ? »

Étoile TikTok Dustin Tyler a ajouté: « Chaque tatouage est un horodatage, j’adore », ce à quoi Travis a répondu avec un emoji à l’infini.