Travis Barker et Kourtney Kardashian pack sur le PDA devant la Tour Eiffel : “Pour toujours n’est pas assez long”

Travis Barker et Kourtney Kardashian ne peuvent pas se tenir la main.

Le couple n’a pas hésité à parler de leur romance depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année et il semble que les choses deviennent encore plus sérieuses pour le couple alors qu’ils ont récemment voyagé ensemble à l’étranger pour des voyages de luxe à Venise et à Paris. Le mois dernier, il a été révélé que Barker avait voyagé dans son premier avion depuis qu’il avait survécu à un accident mortel en 2008, grâce à l’aide de Kardashian.

Les deux ont posté des photos adorées de leur escapade, mais un nouveau post sur Instagram de Barker vendredi a laissé les fans croire qu’il prévoyait d’épouser la star de télé-réalité.

“Pour toujours n’est pas assez long”, a légendé Barker une série de photos du couple enfermé dans une séance de baiser torride devant la Tour Eiffel illuminée la nuit.

Une photo montre Kardashian, 42 ans, chevauchant Barker alors qu’il la soutient. Un autre montre le couple se tenant la main et laissant échapper un rire.

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont vus lors du Dolce & Spectacle de Gabbana Alta Moda le 30 août 2021 à Venise, Italie. (Photo de Photopix/GC Images)

Les photos romantiques suivent une semaine assez dramatique pour Kardashian, dont les ex ont fait la une des médias sociaux.

Lundi, l’ex-petit ami de Kardashian, le mannequin Younes Bendjima, 28 ans, a posté un prétendu message direct qu’il prétendait être de Disick à ses histoires Instagram dans lequel l’entrepreneur semblait cacher son affection publique avec Barker.

Le message a été envoyé avec une photo de Kardashian – qui est la mère des trois enfants de Disick – chevauchant Barker sur un bateau. “Yo est-ce que cette nana est d’accord ! ???

Bendjima aurait répondu: “Peu importe pour moi tant qu’elle est heureuse”, ajoutant: “PS: je ne suis pas ton frère.”

Kardashian et Disick partagent trois enfants – les fils Mason, 11 ans, et Reign, 6 ans, et leur fille Penelope, 9 ans.

Barker a semblé réagir à la nouvelle en publiant un mème sur son histoire Instagram du personnage de Ray Liotta de “Goodfellas” en riant hystériquement.

Le batteur de Blink-182 partage sa fille, Alabama, 15 ans, et son fils, Landon, 17 ans, avec son ex-femme Shanna Moakler, 46 ans. Ils se sont séparés en 2008 après quatre ans de mariage.

Pendant ce temps, Disick sort actuellement avec le mannequin de 20 ans Amelia Hamlin.