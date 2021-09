Travis Barker fait allusion au mariage, “Pour toujours n’est pas assez long” avec Kourtney

Travis Barker n’était pas timide au sujet de ses intentions … il est sur un chemin qui le mène à l’autel.

Travis a posté un tas de photos vendredi … le montrant principalement lui et GF Kourtney Kardashian enfermé dans un baiser de tout Paris. Et puis, il a laissé tomber le gros indice.

“Pour toujours, ce n’est pas assez long”, a déclaré Travis dans une légende à côté des photos des 2 en train de se bécoter sur un carrousel et devant la tour Eiffel illuminée.

“Pour toujours” est un grand mot, et cela signifie souvent, sinon généralement, s’accrocher.

Les photos ne montrent pas seulement la profondeur de leur relation… ça doit rendre un certain ex fou, surtout celui où Kourtney chevauche son petit ami alors qu’elle va embrasser.

Comme nous l’avons signalé, Scott Disick a essayé de faire de l’ombre à Kourtney en DM’ing son autre ex, Younès Bendjima, mais Younès faire exploser Scott et il semblait jaloux et mesquin.

Kourtney doublé après que le DM de Scott soit devenu public, avec une image de 2 personnes en train de s’embrasser avec la légende … “Détendez-vous … Cela va faire mal POUR TOUJOURS” – suivi de : « COMMENT OBTENIR PLUS DE QUELQU’UN qui vous a maltraité. »

Quant à Travis et Kourtney… ils ont fait le tour du monde de leur romance… se bécoter à Cabo, l’Italie et Paris, avant de retourner aux États-Unis

Kourtney et Travis sont des amis proches depuis des années, ils se connaissent donc bien. Cela semble n’être qu’une question de temps… et peut-être le plus tôt possible.