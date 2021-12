Travis Barker n’a pas le temps pour les trolls tatoués de critiquer son encre

Travis a défendu son encre (Photo : Instagram/kourtneykardash/travisbarker)

Travis Barker n’a pas le temps pour les gens de juger ses tatouages, merci beaucoup, et il nous a carrément rappelé tout cela sur son Instagram.

Vendredi, le rockeur de 46 ans a posté une photo de lui torse nu à partir de la taille sur sa page, montrant une bonne partie de ses tatouages, qui couvrent son torse, ses bras, son cou et son cuir chevelu, à la grande admiration de ses followers.

Cependant, un fan a choisi de critiquer son encre – qui couvrirait environ 70% du corps du batteur – et Travis était heureux de lui répondre.

Le commentaire disait : » Les tatouages ​​ont l’air vraiment ridicules, Travis. Quand tu vieilliras, tu vas le regretter.

L’utilisateur ne s’attendait peut-être pas à une réaction de l’homme lui-même, car il ne l’a pas tagué, mais le membre de Blink-182 était prêt à se défendre.

« Quand je serai plus vieux, je vais probablement sortir avec d’autres mecs tatoués de bada ** et j’ai généralement l’air génial », a-t-il répondu. « Qu’est-ce que tu vas faire quand tu ressembleras à toutes les autres personnes âgées ? »

Travis n’a pas eu le temps pour la critique (Photo : Instagram/travisbarker)



Le rockeur a plus de 100 tatouages ​​(Photo : Instagram/kourtneykardash)

D’autres commentateurs ont été impressionnés par son encre, avec une écriture: « Chaque tatouage est un horodatage, j’adore. »

Un autre a posté : « Quand tu es l’œuvre d’art », avec des emojis d’applaudissements, de flammes et de cœurs.

Travis a plus de 100 tatouages ​​et a reçu sa première encre à l’âge de 15 ans seulement.

Il laisse également ses proches le tatouer, plus récemment sa fiancée Kourtney Kardashian, qui a écrit « Je t’aime » de sa main sur le bras de Travis en mai.

Le même mois, il a révélé un tatouage assorti avec Machine Gun Kelly, dont l’album Born With Horns Travis a produit.

Son tatouage du nom de Kourtney sur son cœur était également visible sur le téléchargement du rockeur.

La fiancée Kourtney l’a également tatoué (Photo: .)

Kourtney a également lancé des commentaires sous ses photos sur Instagram, après qu’un adepte lui ait demandé si elle était enceinte plus tôt cette semaine.

Faire une pause dans les sessions Kravis PDA, la femme de 42 ans a partagé une série de photos de bikini idylliques sur Instagram, alors qu’elle se prélassait dans la piscine dans un bikini violet Skims x Fendi.

Cependant, un adepte a pris sur lui de se demander si les tourtereaux étaient sur le point de fonder une famille ensemble, en répondant : « Ne pas être cette fille mais… est-ce un grossesse [sic] ventre?’

Kourtney a également été active dans ses commentaires sur Instagram (Photo : Instagram/kourtneykardash)

Kourtney est naturellement pas content de la spéculation constante qui entoure son corps, et a simplement répondu : « Est-ce qu’on va vraiment le faire à chaque fois que je poste une photo ? »

Les commentaires ne sont actuellement pas visibles sous la publication en question.

