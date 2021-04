Travis Barker partage un hommage à la NSFW pour célébrer l’anniversaire de Kourtney Kardashian ⋆ .

Instagram

En plus du poste rempli de PDA, le batteur de Blink-182 surprend la star de “ L’incroyable famille Kardashian ” avec un seau de fleurs géantes de tulipes et de gardénias pour son 42e anniversaire.

AceShowbiz –

Travis Barker a partagé un hommage d’anniversaire à couper le souffle pour sa petite amie Kourtney Kardashian. Célébrer le “L’incroyable famille Kardashian“Jour spécial de la star, le Clignotement-182 le batteur a publié un certain nombre de photos NSFW d’elle sur son compte de réseau social.

Le dimanche 18 avril, le rockeur de 45 ans s’est rendu sur Instagram pour célébrer le 42e anniversaire de sa petite amie de télé-réalité. Son message vilain contenait des photos d’eux en train de s’embrasser. Un clip, en particulier, a capturé un moment où elle a sucé son pouce avant de retomber et de rire. Avec eux, il a écrit: «SI **** G VOUS AIME! [love] VOUS ÊTES UNE BÉNÉDICTION POUR CE JOYEUX ANNIVERSAIRE MONDIAL @kourtneykardash. »

Le message de la NSFW est venu quelques heures après que Travis ait offert un aperçu du dîner de fête d’anniversaire de Kourtney via Instagram Story. Il a posté un cliché d’une assiette à dessert avec un petit bol de crème glacée, une bougie allumée dans un sirop de fraise et de chocolat qui disait: «Joyeux anniversaire Kourtney».

En plus du dîner d’anniversaire, Travis a également offert à Kourtney un arrangement floral géant de ses fleurs préférées, avec plus de fleurs individuelles suspendues au plafond. Kourtney elle-même a exprimé sa gratitude pour le cadeau qui l’a partagé via son histoire. Sur la photo, elle a écrit: «Les tulipes et les gardénias sont mes fleurs préférées. Toute ma maison sent bon.

Travis Barker célèbre le 42e anniversaire de Kourtney Kardashians.

Une source a déclaré à PEOPLE que Travis «gâtait souvent» Kourtney. L’initié a également déclaré qu’il avait passé le reste de l’anniversaire de sa petite amie avec sa famille. «Kourtney semble toujours très heureux avec Travis. Il est très attaché à elle », a ajouté la source. «Il lui fait constamment des compliments et de l’attention. Vous pouvez dire qu’il est ravi de sortir avec elle. Kourtney s’imprègne de tout et profite de la vie.

Même ainsi, l’hommage d’anniversaire rempli de PDA n’est pas le premier message sexy que Travis a fait à propos de Kourtney. Le 10 avril, il a partagé un autre post Instagram torride. Bien que la photo ne présente pas la fille aînée de Kris Jenner, le batteur l’a taguée en un clin d’œil qu’il a sous-titré: «Toute la journée, je rêve de sexe avec vous.»

