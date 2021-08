Travis Barker partage une douce réponse après avoir rejoint Kourtney Kardashian lors de son premier voyage en avion depuis le crash de 2008

En 2008, Travis Barker était parmi plusieurs à bord d’un jet privé qui s’est écrasé à mi-décollage en Caroline du Sud. Le vol devait emmener Barker, Adam “DJ AM” Goldstein et leur entourage à Van Nuys, en Californie. Sur les six personnes à bord, seuls Barker et Goldstein ont survécu, bien que Goldstein mourra tragiquement d’une overdose un an plus tard. L’accident a laissé Barker avec des brûlures au troisième degré sur la majeure partie de son corps, et il aurait besoin de nombreuses interventions chirurgicales et transfusions sanguines. La situation finirait par empêcher le batteur de Blink-182 de voler.