Travis Barker publie une image de bouteille et crée le chaos parmi les fans… des Kardashian-Jenners qui pensent que le bébé de Kylie est déjà né. Le deuxième bébé de Kylie Jenner est-il né ?

Il s’avère que le batteur de Blink-182 a posté sur Instagram Story, dimanche soir, une photo montrant une bouteille de lait rose sur le coin de la table dans son post en train de regarder le film « Comment le Grinch a volé Noël ». Les gens sont devenus fous. .

« Bonjour @travisbarker, vous ne pouvez pas simplement publier une photo d’une bouteille et rester comme » laissez-moi laisser ça ici » – a publié un compte de fan du couple Kravis.

Et comme, bien sûr, Travis Barker et Kourtney Kardashian n’ont pas de bébé et n’en attendent pas, les fans ont immédiatement supposé que Kylie avait déjà accouché. KYLIE A DÉJÀ SON BÉBÉ !!!

Kylie attend son deuxième bébé avec Travis Scott, elle a confirmé la nouvelle en septembre – après de nombreuses rumeurs, cependant, elle n’a pas indiqué où en était sa grossesse.

« Kylie a dû avoir son bébé », a déclaré un fan. « Kylie utilisait ces mêmes bouteilles quand Stormi était petite », a commenté un autre.

Cependant, tous les fans n’étaient pas convaincus que Kylie avait déjà son deuxième bébé. Certains ont souligné que la bouteille pourrait provenir du nouveau chaton que Jenner et Travis ont offert à leur fille Stormi pour Noël.

« Cela pourrait être pour le chaton que nous avons vu dans le message de Kylie ou les lapins de sa fille. Je ne sais pas, mes enfants nourrissent leurs animaux au biberon pour le plaisir », a écrit un fan.

Kylie Jenner a partagé des photos et des vidéos du chaton, y compris une histoire Instagram où l’animal est vu au-dessus de son baby bump.

Ainsi, Travis Barker publie une image avec un biberon et crée le chaos parmi les fans… Le deuxième bébé de Kylie est-il né ?

Imaginez, elle était déjà née et Kylie en sort toute divine avec son bébé dans les bras… HA !