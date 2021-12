Travis Barker publie une photo de Kourtney Kardashian tatouée

Avec l’aide de nouveaux fan art, Kourtney Kardashian réussit le look tatoué. Le fiancé de la star de télé-réalité, le batteur de Blink-182, Travis Barker, a partagé une photo du couple sur Instagram avec Kardashian en train de balancer de l’encre qui correspond à la sienne, y compris un grand tatouage sur la poitrine et des manches complètes sur ses jambes et ses bras. Barker a tagué l’artiste, Cheyenne Randall, dans la section des commentaires.

Randall, dont le compte Instagram a amassé 190 000 abonnés, est spécialisé dans la création d’art qui ajoute des tatouages ​​à des célébrités célèbres. « C’était amusant de travailler sur cette super photo de [Travis Barker] et [Kourtney Kardashian] par [Julia Kulik] », a partagé Randall sur Instagram.

Barker est connu pour ses nombreux tatouages ​​​​et a même répondu à un fan en décembre qui lui a demandé s’il s’inquiétait de la mauvaise apparence de toute l’encre en vieillissant. « Quand je serai plus vieux, je vais probablement sortir avec d’autres mecs tatoués durs à cuire et j’aurai généralement l’air génial », a commenté Barker. « Qu’est-ce que tu vas faire quand tu ressembleras à toutes les autres personnes âgées ? »

L’image d’une Kardashian tatouée s’est avérée amusante pour les fans qui ont adoré la voir se jumeler avec Barker, ce qui a suscité une conversation plus agréable que celle à laquelle le fondateur de Poosh a été confronté ces derniers temps. Non seulement les gens ont spéculé sur le nombre de chirurgies plastiques qu’elle et ses sœurs célèbres ont subies au fil des ans, mais elle a aussi souvent honte de sa mère.

Kardashian n’est pas étranger à un clapback sur les réseaux sociaux, répondant juste plus tôt ce mois-ci à une personne qui a commenté sa photo en maillot de bain, « Ne pas être cette fille mais… est-ce un ventre de femme enceinte? » La mère de trois enfants, qui vient de se fiancer avec Travis Barker en octobre, a rapidement répondu : « Est-ce qu’on va vraiment faire ça à chaque fois que je poste une photo ? »

En août, Kardashian a mis fin à des spéculations similaires lorsqu’un commentateur sur Instagram a demandé dans la section des commentaires d’une photo de tenue: « Y a-t-il un bébé là-dedans? » Kardashian a répondu de la meilleure des manières à l’enquête, en écrivant simplement: « Je suis une femme avec un CORPS. »