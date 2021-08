Travis Barker publie une photo de son premier vol depuis l’accident d’avion

Travis Barker et Kourtney Kardashian sont actuellement en vacances à Cabo San Lucas, au Mexique, et y ont volé dans le jet privé de Kylie Jenner. Le voyage marque le premier vol de Travis depuis qu’il a survécu à un accident d’avion en 2008, qui a tragiquement tué son agent de sécurité, Charles Still, son assistant, Chris Baker, et les deux pilotes de l’avion.

Travis a été grièvement blessé dans l’accident et a subi des brûlures au troisième degré couvrant 65% de son corps, ce qui a nécessité des mois de traitement à l’hôpital. Il avait précédemment déclaré à ABC (via CNN) qu’il prendrait l’avion à nouveau lorsque ses enfants seraient prêts, en disant “Je dis à mes enfants:” Quand vous êtes prêt à voler, je suis prêt à voler. “Mais plus récemment, le batteur de Blink-182 a indiqué qu’il était prêt à monter dans un autre avion, tweetant “Je pourrais voler à nouveau” en juin.

Travis n’a pas encore parlé du voyage à Cabo, mais il a sauté sur Instagram pour crier Kourtney, disant “Avec vous, tout est possible.” Elle a répondu au message avec “Tout et n’importe quoi avec toi” tandis qu’il a répondu “pour toujours” et un signe de l’infini.

En mai dernier, Travis a parlé à Men’s Health de son intention de prendre l’avion, déclarant : « Il y a un million de choses qui pourraient m’arriver. Je pourrais mourir sur mon skateboard. Je pourrais avoir un accident de voiture. Je pourrais me faire tirer dessus. Tout peut arriver. Je pourrais avoir un anévrisme cérébral et mourir. Alors pourquoi devrais-je encore avoir peur des avions ?”

Le point de vente a noté qu'”il a un accord en place avec quelqu’un de très proche de lui” où il aurait un préavis de 24 heures avant de se rendre à un aéroport. « Je dois le faire », a-t-il déclaré. “Je veux faire le choix d’essayer de le surmonter.”

C’est clairement ce qu’il a fait. ❤️❤️❤️

