Travis Barker réagit apparemment à la teinte Scott Disick PDA ⋆ .

Travis Barker et Kourtney Kardashian ont le dernier mot.

Le punk rocker a réussi un travail sur les réseaux sociaux sur le bébé papa de sa petite amie star de la télé-réalité, Scott Disick, en publiant un mème riant du film “Goodfellas” dans ce qui semblait être une réponse à la fuite apparente d’un DM Disick embarrassant qui aurait été envoyé à un autre des anciens amants de Kardashian.

Disick avait été critiqué par Younes Bendjima lundi soir pour lui avoir envoyé un message déchirant Barker et Kardashian pour leur défilé constant de PDA – conduisant Barker à publier la célèbre image du visage riant de la star du film de mafia, Ray Liotta, comme un non -réponse si subtile.

Barker a laissé la photo de Liotta parler, car il l’a partagée sans légende.

Travis Barker a semblé se moquer de Younes Bendjima en partageant les prétendus DM de Scott Disick.Instagram

Kardashian, quant à lui, n’a pas reconnu publiquement le prétendu message sarcastique de Disick à Bendjima.

Alors que l’ancienne star de “Keeping Up With the Kardashians”, 42 ans, et Barker, 45 ans, affichent leur romance depuis des mois, de nombreux fans se sont demandé comment Disick, le père de ses trois enfants, était réellement

sentiment même s’il a donné sa bénédiction lors de la réunion de l’émission de téléréalité.

C’est la photo qui aurait servi de goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Disick.COBRA TEAM / BACKGRID

Il est devenu très clair qu’il n’en était pas trop content, car il aurait dit à Bendjima, un mannequin algérien, « Yo est-ce que cette nana va bien !???? Broooo comme c’est quoi ça. Au milieu de l’Italie », et joint une photo de Kourtney montant le punk rocker.

« Peu importe pour moi tant qu’elle est heureuse », a semblé répondre Bendjima. Refusant d’être l’allié de Disick, il a ajouté: “PS: je ne suis pas ton frère.”

Barker a apparemment répondu à l’ombrage de Disick sur son PDA et celui de Kourtney..

L’ex-petit ami beaucoup plus jeune de Kardashian, que la famille considérait comme « toxique », a encore ombragé Disick en ajoutant : « Gardez la même énergie que vous aviez à mon sujet en public, en privé. »

Quant au dernier clou dans le cercueil de Disick ? Bendjima a clôturé ses histoires Instagram avec un dernier message pour ses fans – et Disick : « Je ne pouvais pas manquer celui-ci. Il joue depuis trop longtemps, fatigué [sic] de rester calme et d’être le gars sympa.