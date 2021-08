Travis Barker rejoint Kourtney pour son premier vol depuis l’accident d’avion mortel

Une interview de Men’s Health publiée en juin, Travis a parlé de son TSPT à la suite de l’accident de 2008, affirmant que s’il “voyait un avion [in the sky], “il” était déterminé qu’il allait s’écraser. “Il a également exprimé l’espoir de voler à nouveau.

« Je dois le faire », a-t-il déclaré. “Je veux faire le choix d’essayer de le surmonter.”

Travis, de père en fils Se poser sur, 17 et Alabama, 15 ans, et qui a également aidé à élever sa belle-fille Atiana De La Hoya, 22 ans, a également déclaré au point de vente: “Si je le fais et que les anges ci-dessus m’aident dans mes voyages et me protègent, j’aimerais revenir et [tell my children], ‘Hé, je viens de voler ici, puis je suis rentré chez moi. Et tout allait bien. Je dois leur dire, car j’ai failli les quitter.”

Plus tôt cette année, Kourtney a aidé Travis à vaincre une autre peur de longue date : les hauteurs. Les deux sont partis en voyage dans l’Utah, où ils ont traversé un pont suspendu traversant l’un des canyons. Travis a partagé une vidéo de leur randonnée, pendant qu’il s’est arrêté pour dire à Kourtney: “Je t’aime.”