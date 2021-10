Travis Barker se fait tatouer les lèvres de Kourtney Kardashian sur son bras

Travis Barker a fait un ajout surprenant à sa collection de tatouages ​​cette semaine. Le batteur de Blink-182 a demandé à sa fiancée Kourtney Kardashian d’embrasser un morceau de papier, puis l’a apporté à son tatoueur pour que ses lèvres soient encrées en permanence sur son bras. Il a documenté le nouveau tatouage sur Instagram.

Barker est allé voir le tatoueur Scott Campbell pour son nouveau tatouage quelques semaines seulement après s’être fiancé à Kardashian. Il a transféré l’empreinte du baiser de Kardashian sur le bras déjà encombré de Barker, ce qui signifie qu’il devait aller au bout d’une queue de scorpion. Barker et Kardashian ont tous deux publié des photos des résultats finaux sur leurs histoires Instagram, apparemment satisfaits des résultats.

Ce n’est même pas la première fois que Barker se fait tatouer sur sa nouvelle histoire d’amour. Le musicien a déjà le prénom de son fiancé tatoué sur sa poitrine dans un script de curling complexe – encore une fois juste au-dessus des tatouages ​​​​délavés du passé. Il lui a également fait tatouer la phrase « Je t’aime » sur son avant-bras elle-même plus tôt dans leur romance.

Barker et Kardashian ont rendu leur romance publique en janvier 2021, bien qu’ils soient également amis bien avant cela. Barker a proposé à Kardashian ce mois-ci dans un hôtel en bord de mer à Montecito, en Californie. Les deux sont devenus une sensation sur les réseaux sociaux avec leurs publications virales l’une sur l’autre et sur leurs familles fusionnantes.

Barker et Kardashian se sont rencontrés lorsque leurs enfants sont devenus amis, les rapprochant organiquement. Les enfants de Kardashian sont âgés de 11 à 7 ans et sont tous issus de sa relation passée avec Scott Disick, tandis que les enfants de Barker ont 18 et 15 ans et sont tous deux issus de son précédent mariage avec le mannequin Shanna Moakler.

Moakler a déclaré à Us Weekly plus tôt cette année qu’elle pensait que Kardashian essayait de « mettre un coin » entre elle et ses enfants en « achetant mes enfants Prada tous les deux jours » et en les emmenant dans « des voyages somptueux … des choses, ce qui est bien. Je pense que c’est bien qu’ils soient gentils avec mes enfants. Je veux ça pour mes enfants. «

Semblant répondre à cette citation, les enfants de Barker ont posté sur les réseaux sociaux que leur mère « n’avait jamais complètement été dans » leur vie, ce que Moakler a dit à Us Weekly n’était qu’un acte de rébellion chez les adolescentes. Pourtant, les fans continuent de regarder la page Instagram de Moakler pour plus d’ombre chaque fois que Barker et Kardashian font un autre post.