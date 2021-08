Travis Barker s’envole pour l’Italie avec Kourtney Kardashian et rend hommage à DJ AM

Pendant des années, Travis a évité les plans et a emmené des bateaux de croisière à ses concerts à l’étranger. Dans une interview au magazine Men’s Health publiée en mai – cinq mois après avoir commencé à sortir avec Kourtney – qui voyage souvent en avion, le musicien a exprimé l’espoir de reprendre l’avion. J’ai fait de tels commentaires en juin sur Twitter, écrivant sans ambages : “Je pourrais voler à nouveau.”

“C’est quelque chose sur lequel Travis travaille depuis un certain temps”, a déclaré une source proche de Travis à E! News concernant le retour du musicien à l’antenne. “C’est quelque chose qu’il voulait faire et surmonter. Kourtney a été incroyablement aimant et solidaire et c’est grâce à son amour, son aide et sa confiance en lui qu’il a enfin pu le faire. Les personnes qui ont été proches de Travis depuis son accident sont tellement excités pour lui.”

Après le voyage à Cabo, Travis a écrit sur Instagram : “Avec vous, tout est possible @KourtneyKardash.”

Kourtney a répondu: “Tout et n’importe quoi avec vous.