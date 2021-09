Exploitation minière Un nouveau projet de loi demande au département du Trésor de soumettre un rapport sur l’utilisation et l’exploitation de crypto-monnaies étrangères AnTy29 septembre 2021 Avec ce rapport sur les monnaies virtuelles et la compétitivité mondiale, l’idée est de renforcer le rôle des États-Unis à l’échelle mondiale, et la crypto peut jouer un rôle […] More