Travis Barker vole à bord du premier avion depuis l’accident mortel

Travis Barker a passé une journée mémorable … en volant pour la première fois depuis l’accident d’avion mortel il y a 13 ans qui a tué 4 personnes et l’a laissé avec des brûlures au troisième degré sur 65% de son corps.

Travis et GF Kourtney Kardashian pris l’avion à LA samedi… et ce devait être un moment terrifiant pour le batteur de Blink-182 qui s’était juré de ne plus jamais voler après le crash qui a coûté la vie à 2 amis proches, Charles “Che” Still et Chris Boulanger, ainsi que les 2 pilotes. DJ AM survécu à l’accident mais mourut un an plus tard d’une overdose.

Travis semblait naturellement hésitant … lui et Kourtney, ainsi que Kris Jenner et Cory Gamble, se dirigeaient vers Cabo, mais Travis avait une heure de retard. On ne sait pas s’il a juste été retardé ou s’il a eu des doutes, mais cela a dû être déchirant pour lui.

Des années avant l’accident, Travis était terrifié à l’idée de voler, et juste avant de monter dans le malheureux jet, il a appelé son père et lui a dit qu’il avait un mauvais pressentiment à propos du vol. Bien qu’il ait juré de ne plus jamais voler, il a récemment assoupli sa position et a déclaré qu’il pourrait réessayer.

Pour comprendre la gravité… Travis a subi plusieurs interventions chirurgicales et greffes de peau et a passé des mois dans une unité de soins aux brûlés dans une douleur énorme. Donc, reprendre l’avion a dû être incroyablement émouvant et, franchement, effrayant.

C’est ce qu’il a fait, dans le jet privé de Kylie, et le groupe est parti en vacances au Mexique.

Tout allait bien, et ils sont maintenant installés en toute sécurité à Cabo.