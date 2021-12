Travis Hunter, la recrue n ° 1 du pays, vient de passer de FSU à Jackson State

Le demi de coin Travis Hunter, largement considéré comme le meilleur espoir de la classe de 2022, a choqué le monde du football mercredi après avoir renversé son engagement envers l’État de Floride et signé avec Jackson State.

C’est l’un des choquants de recrutement les plus incroyables de mémoire récente, car Jackson State n’était même pas répertorié comme une possibilité pour Hunter sur sa page de dépistage ESPN. Cependant, l’école a quelque chose que personne d’autre ne peut offrir : Deion Sanders.

Hunter s’est rendu à Jackson State le 20 novembre et a vu Jackson State battre Alcorn State, rencontrer Sanders après le match et découvrir l’atmosphère du programme.

C’est incontestablement un exemple de l’effet de Sanders sur le programme. C’est une dose de puissance de star que peu d’autres écoles peuvent reproduire, et surtout pour un demi de coin, il doit être intriguant d’avoir l’opportunité d’être entraîné par l’un des plus grands à avoir jamais joué le poste. Cela a fini par faire la différence, Hunter repoussant certaines des plus grandes écoles du pays pour rejoindre le petit programme de Jackson State.

Plus important encore, il s’agit potentiellement d’une énorme aubaine pour les HBCU. Il a existé un énorme déséquilibre de pouvoir dans le football universitaire entre les meilleurs joueurs, qui sont majoritairement noirs, devant choisir les grandes écoles traditionnelles plutôt que les HBCU en raison de leur exposition. De nouvelles règles NIL, associées à quelqu’un comme la notoriété de Sanders, pourraient potentiellement amener davantage de recrues de premier plan à choisir de s’engager dans les HBCU plutôt que sur les programmes de puissance FBS traditionnels. Cela conduirait à de meilleures offres télévisées, avec des réseaux voulant présenter les meilleurs joueurs du pays, et pourrait avoir un effet énorme sur le sport dans son ensemble.

Cela pourrait aussi être une situation ponctuelle, car ce n’est pas comme si chaque HBCU avait le pouvoir vedette de Sanders derrière le programme. Cela peut donc aussi être une pièce unique.

Il y a beaucoup de « pouvoirs » et de « peut-être » en ce moment, mais l’effet immédiat est que Hunter arrive à Jackson State. Le coin de 6’1″ de Suwanee, en Géorgie, a une taille idéale pour le poste et un athlétisme irréel qui a déjà des éclaireurs disant non seulement qu’il sera un choix de 1er tour de la NFL en supposant qu’il n’y a pas de revers au niveau universitaire, mais le comparant à des légendes comme Charles Woodson. Sous la tutelle de Sanders, cela ne pouvait que progresser, et un petit HBCU du Mississippi pourrait avoir un talent générationnel entre les mains convoité par des gens comme l’Alabama, la Géorgie et des dizaines d’autres écoles de renom.

Personne ne s’y attendait jamais, et c’est génial.