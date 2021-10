Travis partage des images des coulisses de la réalisation de la vidéo Sing

Travis a partagé les images des coulisses de la réalisation de la vidéo de leur single à succès, « Sing », qui figure également sur la prochaine réédition élargie du troisième album du quatuor écossais, The Invisible Band.

Le clip de « Sing » est sorti pour la première fois le 20 avril 2001. Il a été réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris et tourné à Pasadena, en Californie, pendant trois jours. Il présente Travis assistant à un dîner, qui finit par se transformer en une énorme bataille de nourriture. La vidéo a ensuite été nominée pour la meilleure vidéo britannique aux Brit Awards 2002. Vous pouvez consulter les images franches des coulisses ci-dessous.

La nouvelle édition du multi-platine The Invisible Band devrait être réédité le 3 décembre via Craft Recordings, pour célébrer le 20e anniversaire du disque. L’édition de luxe comprend l’album original remasterisé par l’ingénieure primée aux Grammy Awards Emily Lazar, toutes les faces B originales et une sélection de démos, de sessions live et de prises alternatives totalement inédites.

Un coffret spécial 20e anniversaire en édition limitée comprend le matériel sur deux CD et deux vinyles ultra-clairs de 180 grammes, gravés aux Air Studios de Londres. L’ensemble comprend un livre complet avec des photographies de session inédites, des paroles manuscrites et des essais du groupe ainsi que des contributions du producteur original Nigel Godrich.

Le groupe a également annoncé la tournée The Invisible Band in Concert à travers l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni en avril/mai 2022. C’est la première fois que l’album phare sera joué dans son intégralité, ainsi que du matériel des 10 chansons de 2020 et plus de la vaste gamme du groupe. catalogue de hits. Billets pour les dates au Royaume-Uni sont disponibles maintenant; les billets existants pour les dates au Royaume-Uni restent valables. Les billets pour la tournée américaine seront mis en vente le vendredi 8 octobre.

Le leader Fran Healy a déclaré : « The Invisible Band a 20 ans !! Cela faisait un moment que je n’avais pas écouté l’album en entier. C’est un beau travail des gros singles comme « Sing » et « Flowers in the Window » à « Afterglow » et « Last Train ». Ça sonne bien à 20 ans ! Nous l’emmenons aussi sur la route. Nous sommes vraiment impatients de jouer à nouveau en direct.

La tournée 2022 de Travis comprend les dates suivantes :

NOUS:

5 avril : Majestic Theatre – Dallas, Texas

6 avril: ACL Live au Moody Theatre – Austin, TX

8 avril : House of Blues Anaheim, Anaheim, Californie

9 avril : Orpheum Theatre – Los Angeles, Californie

10 avril : Nob Hill Masonic – San Francisco, Californie

12 avril : Neptune Theatre – Seattle, WA

15 avril : State Theatre – Minneapolis, MN

16 avril : Park West – Chicago, Illinois

18 avril : Massey Hall – Toronto, Canada

20 avril : Orpheum Theatre – Boston, MA

21 avril : Terminal 5 – New York, NY

22 avril : Keswick Theatre – Glenside, PA

23 avril : Lincoln Theatre – Washington, DC

25 avril : House of Blues Cleveland – Cleveland, OH

26 avril : Old National Center – Indianapolis, IN

ROYAUME-UNI:

10 mai : Cambridge Corn Exchange – Cambridge, Royaume-Uni

11 mai : O2 Academy Leeds – Leeds, Royaume-Uni

12 mai : The Forum – Bath, Royaume-Uni

14 mai : Victoria Hall – Stoke-On-Trent, Royaume-Uni

15 mai : Symphony Hall – Birmingham, Royaume-Uni

17 mai : Albert Hall – City Centre, Royaume-Uni

18 mai : O2 Academy Bournemouth – Bournemouth, Royaume-Uni

20 mai : Roundhouse – Londres, Royaume-Uni

21 mai : O2 City Hall, Newcastle – Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni

22 mai : The Glasgow Royal Concert Hall – Glasgow, Royaume-Uni

23 mai : Fat Sams – Dundee, Royaume-Uni

14 août : Princes Street Gardens – Édimbourg, Royaume-Uni.

Précommandez The Invisible Band.