Travis partage la version de la session BBC de Flowers In The Window

Travis a partagé une version allégée de la BBC Session de son single à succès britannique Top 20, « Flowers In The Window », que vous pouvez consulter ci-dessous.

Cette version de « Flowers In The Window » est l’un des nombreux enregistrements de la BBC qui figurent sur la nouvelle édition de luxe de l’album multi-platine du quatuor écossais, The Invisible Band, sortie sur Craft Recordings le 3 décembre.

La nouvelle édition du 20e anniversaire de The Invisible Band comprend également une version de session de la BBC du hit britannique du groupe « Sing » de mars 2002 et des versions live de « Driftwood » et la reprise de Travis de « All The Young Dudes » de Mott The Hoople. , enregistré à Barrowlands à Glasgow en juin 2001.

L’édition de luxe du disque comprend l’album original remasterisé par l’ingénieure primée aux Grammy Awards Emily Lazar, toutes les faces B originales et une sélection de démos, de sessions live et de prises alternatives totalement inédites.

Un coffret spécial 20e anniversaire en édition limitée comprend le matériel sur deux CD et deux vinyles ultra-clairs de 180 grammes, gravés aux Air Studios de Londres. L’ensemble comprend un livre complet avec des photographies de session inédites, des paroles manuscrites et des essais du groupe ainsi que des contributions du producteur original Nigel Godrich. The Invisible Band sera également réédité sur vinyle noir standard, disponible pour la première fois sur le format depuis sa sortie originale. Un pressage vinyle vert limité est disponible chez les disquaires indépendants, ainsi qu’une édition standard de 2 CD.

Le groupe a également annoncé la tournée « The Invisible Band in Concert » à travers l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni en avril/mai 2022. C’est la première fois que l’album phare sera joué dans son intégralité, ainsi que du matériel des 10 chansons de 2020 et plus de la vaste catalogue de succès du groupe. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Travis Frontman Fran Healy a déclaré: « The Invisible Band a 20 ans !! Cela faisait un moment que je n’avais pas écouté l’album en entier. C’est un beau travail de la part des grands célibataires comme « Chanter » et « Flowers in the Window » à « Afterglow » et « Last Train ». Ça sonne bien à 20 ans ! Nous l’emmenons aussi sur la route. Nous sommes vraiment impatients de jouer à nouveau en direct.

Précommandez The Invisible Band, sortie le 3 décembre.