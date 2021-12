Travis Perkins s’apprête à ouvrir 50 nouvelles succursales au cours des 5 prochaines années

« En tant qu’entreprise, nous nous engageons à investir dans notre réseau de succursales pour nous aider à atteindre notre objectif global de servir efficacement nos clients. » // Travis Perkins s’apprête à ouvrir 50 nouveaux magasins au cours des cinq prochaines années // Les plans d’expansion arrivent alors que le détaillant se lance dans un ambitieux programme de réaménagement, de relocalisation et de rénovation

Travis Perkins a annoncé son intention d’ouvrir jusqu’à 50 nouvelles succursales au cours des cinq prochaines années alors que le détaillant cherche à accroître sa part de marché.

Le développement du réseau de succursales Travis Perkins signifie que l’entreprise peut offrir un meilleur service aux acheteurs, et étant des succursales plus grandes et plus efficaces, cela signifie qu’elles auront une gamme et des avantages de livraison supérieurs.

Cette année, le détaillant a ouvert deux nouvelles succursales, effectué quatre déménagements et rénové 16 autres, avec d’autres investissements à venir.

Travis Perkins a également ouvert une succursale click and collect uniquement à Kingswinford pour prendre en charge les commandes passées sur son application et son site Web, ainsi qu’un hub Toolhire à Barking, dans l’est de Londres, qui dessert les succursales de sa région et leur donne la possibilité de commander différents types de produits. que la plupart des succursales ne stockent pas, ce qui contribue à étendre l’offre et la disponibilité des succursales.

Le dernier projet était le réaménagement de la succursale de Cheltenham Mead Road, qui dispose désormais d’un site plus grand et meilleur de 2,5 acres au même endroit, avec son parc de marchandises lourdes qui devrait être terminé au cours de la nouvelle année.

Dans le but d’offrir plus aux clients, chaque nouvelle succursale qui ouvrira comprendra une location d’outils et le détaillant ouvrira également 19 nouvelles salles d’exposition Benchmarx l’année prochaine, après l’ouverture de neuf cette année.

Les plans d’expansion et de modernisation interviennent alors que le détaillant se lance dans un ambitieux programme de réaménagement, de relocalisation et de rénovation, conçu pour améliorer l’expérience client à la fois en personne et en numérique.

L’application mobile des entreprises pour les clients a également été lancée plus tôt cette année, conçue en collaboration avec les clients pour révolutionner leur façon de travailler en leur permettant de commander des matériaux en temps réel et de vérifier les stocks en déplacement.

Le directeur général de Travis Perkins, Kieran Griffin, a déclaré; « En tant qu’entreprise, nous nous engageons à investir dans notre réseau de succursales pour nous aider à atteindre notre objectif primordial de servir efficacement nos clients. Notre objectif d’ouvrir jusqu’à 50 nouvelles agences en cinq ans nous permettra d’y parvenir.

« Cet investissement s’inscrit dans le cadre de notre expansion numérique, donc que nos clients souhaitent une expérience pratique avec leurs collègues ou une interaction totalement numérique, et nos plans de modernisation de site et d’expansion numérique signifient que nous continuerons d’être les mieux placés pour les servir.

