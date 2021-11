Travis Scott a assisté à l’afterparty d’Astroworld, les victimes ont été appelées « Smurfs »

Travis Scott – Performance Astroworld 2021 – .

*Travis Scott aurait assisté à une afterparty après son spectacle Astroworld le 5 novembre, et il ignorait apparemment que huit personnes avaient été tuées lors du concert.

Nous avons précédemment signalé que plusieurs personnes sont décédées et des centaines ont été blessées lors de l’événement lorsqu’une vague de foule s’est précipitée sur la scène. Le nombre officiel de morts, jusqu’à présent, est de huit, mais beaucoup soupçonnent que ce nombre est beaucoup plus élevé. Plusieurs victimes ont intenté des poursuites contre Travis Scott et Live Nation, le nombre total de poursuites atteignant 35. Un garçon de neuf ans est actuellement dans un coma artificiel après avoir subi des blessures mettant sa vie en danger à Astroworld. La famille du garçon a fait appel à un célèbre avocat des droits civiques Ben Crump.

Pendant ce temps, l’équipe derrière le festival Astroworld aurait demandé aux membres de la sécurité de ne pas mentionner le mot « mort » à la radio alors que les corps s’entassaient. Les défunts étaient plutôt appelés «schtroumpfs», rapporte Radar.

https://www.youtube.com/watch?v=qh1nDpR4TlI

Scott se serait dirigé vers une afterparty avec Canard mais a quitté la fête dès qu’il a découvert les décès à Astroworld. Une source a déclaré à TMZ: « Travis ne connaissait pas la gravité de la situation lorsqu’il est arrivé à la fête, en ce qui concerne le moment, cela reste cohérent avec le fait que personne, y compris la police, n’avait confirmé publiquement la gravité des événements qui avaient eu lieu.

Live Nation a l’intention de payer les frais médicaux des personnes blessées, tandis que Scott a déclaré qu’il couvrirait les frais funéraires de toutes les victimes et offrirait des séances de thérapie gratuites à ceux qui ont assisté au concert.

Nous avons rapporté plus tôt qu’à la suite de la tragédie, le rappeur/entrepreneur a publié une déclaration : « Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé la nuit dernière. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld », a déclaré Travis dans un communiqué sur Twitter.

Scott a ensuite remercié les premiers intervenants et le parc NRG de Houston, où l’événement a eu lieu vendredi soir.

« Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent de se pencher sur la perte tragique de vies humaines. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour soigner et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats. Je vous aime tous », a ajouté Scott.

Scott a également posté une vidéo disant qu’il aurait arrêté la série si seulement il avait su à quel point la situation était grave.

Le département de police de Houston enquête pour déterminer qui est responsable des personnes décédées à Astroworld.