Travis Scott a des antécédents de promotion de la violence et des blessures lors de spectacles

Travis Scott pourrait agir comme s’il ne savait pas à quel point les choses allaient mal à l’Astroworld Fest de cette année – mais ses propres messages et paroles démontrent … le mec savait comment ses fans étaient tombés et les encourageait souvent à risquer leur sécurité.

Il y a un certain nombre de photos fixes que Trav a publiées sur son compte Instagram au fil des ans qui montrent ses fans blessés à des degrés divers … de ce qui semble être simplement assister à ses concerts.

La plupart du temps, il a mis en lumière un certain individu qui a été blessé … et a semblé le glorifier et le glorifier, avec des légendes telles que … « ELLE S’EST CASSÉ LA MAIN ET ELLE NE DONNE PAS UN *** !!! » ou « CE N’EST PAS UN SPECTACLE JUSQU’À CE QUE QUELQU’UN s’évanouisse.

En voici un autre qui est particulièrement digne d’intérêt à la lumière de cela la tragédie du week-end — c’est un message d’un jeune homme posé sur le sol, vraisemblablement d’un des spectacles de Travis, avec le rappeur écrivant, « TO THE KID NOT SURVEV THE RODEO. UR A HERO IN MU BOOK. »

BTW, beaucoup de ces messages sont toujours sur la page IG du gars à partir de cette publication … ce qui est encore plus révélateur. Franchement, toute cette mentalité de « rage » fait partie de la marque, de l’image et de l’identité artistique de Travis… sauf que maintenant, les gens voient à quel point c’est dangereux et imprudent.

Travis a eu des ennuis dans le passé pour avoir encouragé les gens à se précipiter sur scène. En 2015, il a plaidé coupable à des accusations de conduite imprudente à la suite d’un incident à Lollapalooza. En 2017, il a plaidé coupable de conduite désordonnée après que les forces de l’ordre ont déclaré qu’il a provoqué une émeute lors d’un spectacle en Arkansas.

Mettez de côté le fait qu’il a été arrêté/cité au moins deux fois pour incitation à l’émeute. La vraie critique ne réside pas nécessairement dans le fait qu’il fait vibrer ses fans … mais plus encore, qu’il va trop loin et, apparemment, le plus souvent, refuse de baisser la température dans la pièce. Cela a conduit beaucoup de ses fans à se blesser en sa présence. Et, même lorsqu’il reconnaît une personne blessée sur place, il est souvent froid et insensible.

tw// cadavre Travis chante vraiment en regardant un cadavre ? QUOI TF pic.twitter.com/saQ7UWx1zt – linda (@selankasgomez) 6 novembre 2021 @selankasgomez

Le même examen minutieux s’applique à l’Astroworld Fest de cette année – à savoir, il semble qu’il y ait eu des moments où il a reconnu que les gens descendaient, mais n’a pas arrêté les choses.

Dans un cas qui a été capturé sur vidéo sous plusieurs angles, Travis voit clairement le chariot de l’ambulance se frayer un chemin à travers la foule, s’arrête un peu, se fait approcher par des gars qu’il chasse … puis se met à inciter la foule.

C’est maintenant la grande question… que savait Travis Scott… et quand ? Il prétend il n’était pas au courant les gens mouraient au spectacle ce soir-là et ne se rendaient pas compte de la gravité de la situation.

Mais franchement, certaines personnes voient ces vidéos et pensent le contraire.