Travis Scott a quitté Coachella 2022 après la tragédie d’Astroworld

Crédit photo : Arthur Edelmans

Selon un nouveau rapport, Travis Scott ne se produira plus à Coachella 2022.

Un rapport du KESQ à Palm Springs a annoncé que le rappeur ne se produirait pas. Cette décision intervient après la mort de dix personnes lors d’un événement d’afflux de foule au festival Astroworld du rappeur. Une pétition Change.org a commencé quelques jours seulement après que cet événement a atteint 60 000 signatures appelant à la destitution du rappeur en tant que tête d’affiche.

Les représentants de Travis Scott n’ont pas confirmé le rapport.

Le rapport du KESQ cite la ville d’Indio et le gestionnaire des services communautaires Jim Curtis. Les organisateurs de Coachella, Goldenvoice, n’ont pour l’instant pas commenté la rumeur de la suppression. Mais il semble que de nombreux produits commerciaux rompent les liens avec Travis Scott à propos de ce qui s’est passé à Astroworld.

Anheuser-Busch InBev a abandonné sa marque de sels durs Cacti développée avec le rappeur. La marque a moins d’un an et ne sera pas poursuivie. « Après une évaluation minutieuse, nous avons décidé d’arrêter toute production et développement de marque de CACTI Agave Spiked Seltzer », a déclaré Anheuser-Busch dans un communiqué. « Nous pensons que les fans de la marque comprendront et respecteront cette décision. »

Selon un rapport d’Ad Age, l’accord de parrainage a expiré le 30 novembre. Les ventes de la boisson ont considérablement diminué et elle s’est fortement appuyée sur une campagne de marketing numérique pour accroître la notoriété de la marque. Ce n’est probablement pas quelque chose qu’Anheuser-Busch veut faire. Même Nike a retardé la sortie d’une collaboration de baskets avec le label Scott’s Cactus Jack – mais ne l’a pas carrément annulée.

Alors, qui d’autre se produit à Coachella 2022 ?

Les rumeurs abondent puisque la programmation officielle n’a pas encore été publiée. Rage Against the Machine est au moins une tête d’affiche confirmée pour l’émission 2022. Frank Ocean reviendra en tête d’affiche en 2023. Le PDG de Goldenvoice, Paul Tollett, a déclaré qu’il était difficile de réserver tout ce que les fans veulent voir depuis les annulations de 2020.

« J’essaie juste d’être aussi juste que possible envers les artistes et les fans pour m’assurer qu’ils finissent par voir tous ceux dont nous avons parlé », a déclaré Tollett. La programmation 2020 comprenait Doja Cat et Megan Thee Stallion.