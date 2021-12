Travis Scott a-t-il été abandonné par Coachella 2022 ?

Travis Scott ne fera plus partie de la gamme Coachella 2022 selon un rapport de KESQ à Palm Springs. Les représentants du rappeur et du festival n’avaient pas encore commenté au moment de la publication de cet article, mais des rapports de la ville d’Indio et du responsable des services communautaires, Jim Curtis, révèlent que Scott a été retiré de la programmation. À la suite de la performance du festival Astroworld de Scott qui a fait 10 morts et des centaines de blessés, une pétition Change.org a été lancée pour demander son retrait par les organisateurs de Coachella, Goldenvoice. Il compte actuellement plus de 60 000 signatures.

Scott fait actuellement face à un procès de 2 milliards de dollars à la suite de la tragédie. Plus tôt cette semaine, Scott a demandé que toutes les poursuites civiles engagées contre lui à la suite de la tragédie du festival Astroworld soient rejetées. Dans les documents judiciaires obtenus par TMZ, l’avocat de Scott, Daniel Petrocelli, a demandé à un juge de rejeter une affaire « avec préjudice », ce qui constituerait un dossier solide pour rejeter également toutes les autres affaires. Les dossiers indiquent que Scott n’assume aucune responsabilité pour les événements de son concert.

Scott et son avocat ont mis en évidence une poursuite civile déposée par une personne nommée Jessie Garcia, qui prétend qu’il était dans la foule lorsque cela est devenu violent au festival Astroworld le mois dernier. La poursuite de Garcia cible Scott, sa société Jack Enterprises et son label de musique Cactus Jack, et Scott pense qu’elle devrait être rejetée « avec préjugé ». En termes juridiques, cela créerait un précédent qui garantirait presque que d’autres cas seraient également rejetés une fois qu’ils seraient examinés.

Scott émet un « démenti général » contre la poursuite de Garcia, qui sert de réponse par défaut à toutes les autres poursuites similaires. Un initié a déclaré à TMZ que Scott essayait d’accélérer encore plus ce processus en combinant toutes les poursuites en un seul « litige multi-districts ». Lui et son avocat ont déposé une requête pour cela la semaine dernière.

Les documents de Scott indiquent qu’il y a eu des « échecs critiques » dans l’organisation de son festival de musique, « y compris une sécurité inadéquate et mal formée, une coordination déficiente entre les responsables de la ville et la direction du festival, et un retard de près d’une heure dans l’arrêt du spectacle après que le danger est devenu apparent. » Les fans ont attribué bon nombre de ces échecs à Scott, mais apparemment, il ne les considère pas comme de sa faute.

Scott a été la tête d’affiche du festival Astroworld le 5 novembre, jouant devant une foule dangereusement bondée. La foule s’est déplacée si rapidement dans un espace si étroit que 10 personnes ont été tuées et de nombreuses autres ont été blessées. Il y a eu quelques crises cardiaques parmi les victimes, ainsi que des blessures dues au piétinement. Scott a continué à jouer alors même qu’une ambulance entrait dans la foule pour localiser les blessés, et certains membres du public ont scandé à l’unisson pour essayer d’attirer son attention et d’arrêter le spectacle. Certains poursuivent maintenant Scott pour jusqu’à 1 million de dollars de dommages et intérêts.