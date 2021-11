Travis Scott abandonne le prochain festival de musique après la tragédie d’Astroworld

Travis Scott aurait abandonné sa performance prévue en tête d’affiche du festival Day N Vegas de ce week-end. Le rappeur devait se produire le samedi 13 novembre au Las Vegas Festival Grounds sur la scène Frank de 22h45 à 23h45 samedi soir, bien qu’il se soit retiré à la suite du tragique « événement de nombreuses victimes ». au Astroworld Festival à Houston, au Texas, ce week-end, qui a fait huit morts.

Alors que Scott est toujours répertorié comme la tête d’affiche de la deuxième nuit de l’événement à ce moment-là, Variety a confirmé lundi matin que Scott n’apparaîtra plus à l’événement, qui, comme Astroworld, est un événement d’admission générale. Les organisateurs de Day N Vegas n’ont pas commenté le rapport pour le moment, pas plus que Scott. Le média a cité des sources affirmant que le musicien était « trop ​​désemparé pour jouer ». On ne sait pas si Scott sera remplacé par un autre artiste ou si l’horaire de Day N Vegas sera modifié pour s’adapter à son absence. Parmi les autres artistes du festival, citons Lil Baby, Doja Cat, Baby Keem et Roddy Ricch, qui a promis l’intégralité de ses revenus d’Astroworld aux familles des victimes de la tragédie d’Astroworld.

Scott devait monter sur scène au festival une semaine seulement après la tragédie d’Astroworld. Alors qu’une enquête sur l’incident est en cours, certains détails sont apparus. La séquence des événements a commencé lorsque Scott est monté sur scène juste après 21 heures, heure locale. Environ 32 minutes après le début de son set, la police et les pompiers ont déclaré un événement de « massifs blessés » à 21h38 lorsque la foule s’est précipitée vers la scène. Plusieurs personnes ont fait un arrêt cardiaque. Bien que les vidéos partagées sur les réseaux sociaux semblaient montrer que la foule demandait à Scott d’arrêter son émission, le set de Scott s’est poursuivi jusqu’à sa fin à 22h15, heure de fin. Au total, huit personnes, âgées de 14 à 27 ans, sont décédées, 25 personnes ont été transportées à l’hôpital et plus de 300 personnes ont été vues dans un hôpital de campagne du stade.

« Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir », a déclaré Scott dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. « Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent de se pencher sur la perte tragique de vies. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et Soutenez les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse immédiate et leur soutien. Je vous aime tous. «

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré: « C’est maintenant une enquête criminelle qui va impliquer notre division des homicides ainsi que des stupéfiants ». Variety a indiqué que Scott rembourserait intégralement tous les participants ayant acheté des billets pour le festival. Le musicien a fondé le festival de musique Astroworld en 2018.