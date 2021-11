Travis Scott annule le tournage du festival de Vegas et remboursera les participants d’Astroworld

Travis Scott a abandonné son apparition en tête d’affiche au festival Day N Vegas de ce week-end.

La star du hip hop s’est retirée de l’événement à venir au Las Vegas Festival Grounds à la suite de la tragédie mortelle de son Astroworld Festival à Houston vendredi. Il était programmé pour la scène principale de 22h45 à 23h45 samedi soir. Pas encore de mot du promoteur du festival AEG sur son remplaçant, par Variety.

Huit personnes ont été tuées à Astroworld, âgées de 14 à 27 ans, et des centaines ont été blessées lors d’une violente « vague de foule » dans la foule de 50 000 personnes.

Scott serait « trop désemparé pour jouer » au Day N Vegas Festival. Selon Variety, il remboursera intégralement tous les participants qui ont acheté des billets pour Astroworld.

Il a publié deux déclarations à la suite de la tragédie mortelle, y compris sa réponse vidéo ci-dessous. La star du hip hop propose de payer les frais funéraires des familles des huit personnes décédées lors du concert, rapporte TMZ.

« Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui sont touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld », a déclaré Scott dans un communiqué sur Twitter.

« Houston PD a tout mon soutien alors qu’il continue de se pencher sur la perte tragique de vies humaines. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour soigner et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats. Je vous aime tous », a ajouté Scott.

le partenaire de Scott, Kylie Jenner, s’est également rendu sur Instagram pour défendre le rappeur. «Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d’hier », a écrit Jenner.

« Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston, je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit sortie après le spectacle, et dans aucun monde n’aurait continué à filmer ou performant. J’envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. »

Travis Scott se produit lors du dévoilement du nouveau partenariat NBA avec Nike le 15 septembre 2017 à Los Angeles, en Californie. (Photo de Josh Lefkowitz/.)

Au moment de mettre sous presse, Scott a deux poursuites en cours liées à la tragédie : Kristian Paredes, 23 ans, l’a nommé, et collègue rappeur Canard dans un procès de plus d’un million de dollars. Les rappeurs et les collaborateurs réguliers ont été nommés aux côtés de la société de divertissement Live Nation dans le procès pour négligence.

Paredes allègue dans le procès que Scott et Drake ont aidé à « exciter » la foule vendredi soir, omettant d’appeler à des mesures de sécurité une fois qu’il est devenu clair que les fans étaient devenus excessivement chahuteurs.

spectateur Manuel Souza, qui partageait les sentiments de Paredes concernant un manque général de planification et d’organisation autour de la sécurité des événements, a déposé une plainte contre Live Nation et Scott samedi.

« Les accusés n’ont pas correctement planifié et dirigé le concert de manière sûre », a écrit Steve Kherkher, l’avocat de Souza, dans un procès obtenu par Billboard. « Au lieu de cela, ils ont consciemment ignoré les risques extrêmes de préjudice pour les spectateurs et, dans certains cas, ont activement encouragé et fomenté des comportements dangereux. »

Les organisateurs du festival sont également accusés d’avoir ignoré les drapeaux rouges tout au long de la journée qui a précédé l’incident, y compris lorsque des spectateurs auraient « enfreint une barrière de sécurité autour du parc, se sont précipités dans les locaux et se sont piétinés » causant « des blessures graves et évidentes ». » trop.

Scott, vrai nom Jacques Berman Webster II, a annoncé en avril que la troisième édition du festival ajouterait une journée supplémentaire de spectacles, comme l’a rapporté Rolling Stone. Les responsables de l’Astroworld Fest ont annulé la programmation de samedi après l’événement meurtrier, raccourcissant les deux jours du festival de musique, selon NBC News.

Scott s’est associé aux professionnels de la santé mentale de BetterHelp pour offrir des services gratuits à toute personne ayant assisté à Astroworld Fest et ayant besoin d’une thérapie virtuelle individuelle pour aider à traiter le traumatisme.

Cet article contient des rapports supplémentaires de Jaelen Ogadhoh du GRIO

