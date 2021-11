Travis Scott Astroworld Tragedy : le nombre de morts s’élève à 9

La petite amie de Travis Kylie Jenner, qui est enceinte de leur deuxième enfant, a assisté au concert avec leur enfant de 3 ans, Stormi Webster, et a partagé des vidéos du spectacle au fur et à mesure qu’il se déroulait, dont une montrant un chariot d’ambulance dans la foule. Elle a déclaré dans une déclaration Instagram Story par la suite qu’elle et Travis « n’étaient au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit sortie après le spectacle et qu’en aucun monde n’auraient continué à filmer ou à se produire ».

L’avocat de Travis, Edwin F. McPherson, a également déclaré jeudi dans un communiqué : « Il y a eu plusieurs points du doigt, dont une grande partie par des responsables de la ville, qui ont envoyé des messages incohérents et sont revenus sur les déclarations originales ».

Le New York Times a rapporté que le promoteur Live Nation avait arrêté le concert environ 30 minutes plus tôt que prévu et 40 minutes après que les responsables de la ville eurent déclaré que « l’événement de masse » avait commencé. Dans sa déclaration, l’avocat de Travis a souligné le chef de la police de Houston Troy Finner‘s commente au journal que « vous ne pouvez pas simplement fermer lorsque vous avez 50 000 et plus de 50 000 personnes. Nous devons nous soucier des émeutes, des émeutes, quand vous avez un groupe aussi jeune. »

Chef des pompiers de Houston Samuel Pena a déclaré au New York Times que Travis et les organisateurs du festival auraient pu intervenir et interrompre le spectacle, en déclarant: « La seule personne qui peut vraiment demander et obtenir une pause tactique lorsque quelque chose ne va pas est cet artiste. Ils ont cette chaire d’intimidateur et ils ont une responsabilité. »

Un plan d’opérations de 56 pages pour Astroworld, obtenu par CNN, n’incluait pas d’éventualité spécifique pour un incident de foule en plein essor, malgré le fait que trois personnes aient été piétinées et hospitalisées lors du même festival en 2019. Cependant, il a indiqué qu’en cas d’incident incident, le producteur exécutif et le directeur du festival seraient les seules personnes habilitées à arrêter le concert, selon le média.

« Il a été rapporté que le plan d’opérations désignait que seuls le directeur du festival et les producteurs exécutifs avaient le pouvoir d’arrêter le spectacle, aucun d’eux ne faisant partie de l’équipe de Travis », a déclaré l’avocat du rappeur dans sa déclaration. « Cela va également à l’encontre des actions précédentes de HPD lorsqu’il a coupé l’alimentation et le son lors de ce même festival lorsque la performance a duré plus de 5 minutes en 2019. »

Il a poursuivi: « Les enquêtes devraient commencer à se faire par pointer du doigt afin qu’ensemble, nous puissions identifier exactement ce qui s’est passé et comment nous pouvons empêcher que quelque chose comme cela ne se reproduise. »