Travis Scott Astroworld victimes sont décédées d’asphyxie, l’une avait des drogues dans le système

Les 10 personnes tuées à Travis ScottLe festival Astroworld d’Astroworld est mort étouffé dans une vague de foule qui a écrasé leurs poumons, selon le médecin légiste.

L’information, publiée plus d’un mois après la tragédie de Houston, répertorie la cause du décès de chacune des dix victimes comme « asphyxie par compression ». Le rapport indique que chaque victime a été déclarée décédée dans les hôpitaux locaux. Un seul des dix avait une « cause contributive » à sa mort des effets toxiques combinés de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l’éthanol.

Bien sûr, l’enquête sur les échecs qui ont conduit à ces décès se poursuit. Comme nous l’avons signalé, la scène Astroworld a commencé à être démoli Mercredi, 40 jours après la fin du concert.

Comme vous le savez, Travis, Live Nation et d’autres promoteurs sont confrontés des milliards de dollars en litige pour négligence et mort injustifiée.

TMZ a révélé l’histoire, Travis s’est associé à des représentants du gouvernement au cours des dernières semaines pour organiser un rapport de sécurité pour les fonctionnaires municipaux à travers le pays à utiliser pour aller de l’avant lors de la planification d’événements musicaux à grande échelle.

Les familles des victimes de l’émission ont principalement positionné leur colère contre Travis, refusant son aide même après que lui et son équipe aient proposé d’aider payer les frais funéraires.

Il reste à voir quand Travis reviendra sur scène, mais les rapports indiquent qu’il a déjà été retiré de Coachella.