Travis Scott aurait demandé une entrevue avec Astroworld pour aider le « processus de guérison »

Il s’avère que la décision de Travis Scott de s’asseoir et de discuter des événements tragiques de son festival Astroworld n’a pas été orchestrée par son équipe. En fait, l’avocat de Scott dit que c’était l’idée de Scott comme moyen de faire savoir à ses fans et au monde qu’il est solidaire des victimes. L’avocat de Scott, Ed McPherson, a déclaré à TMZ que Scott voulait simplement être entendu, quelles que soient les poursuites engagées contre lui. Beaucoup ont estimé que le déménagement était une mauvaise idée de la part de Scott, mais il est clair que Scott pense qu’il n’a rien à cacher ou à fuir.

Scott s’est assis pour une interview d’une heure avec Charlamagne le dieu pour partager son message de guérison et les mécanismes permettant de résoudre les problèmes de sécurité des concerts afin que de tels événements ne se reproduisent plus jamais.

Certains pensent que Scott n’assume pas l’entière responsabilité des vies perdues lors du spectacle. McPhearson partage des sentiments similaires avec ses clients : l’objectif est maintenant de découvrir ce qui s’est exactement passé et comment éviter les pertes lors des spectacles à l’avenir.

Comme largement rapporté, McPherson a déclaré que Scott ne pouvait ni voir ni entendre ce qui se passait dans la foule en raison de la musique forte et des lumières de la scène. Selon McPherson, l’endroit dans le public où au moins 7 des victimes se sont produites n’a jamais montré de preuve d’un problème lors de la diffusion en direct de l’émission.

Scott est actuellement au milieu de poursuites pour négligence et mort injustifiée découlant de l’événement. Il a déposé sa propre plainte, demandant à être dégagé de toute responsabilité, et impute le manque de sécurité et de formation au malheureux incident. Il a également proposé de financer les frais funéraires des familles de ceux qui ont perdu la vie, ainsi que de couvrir les frais médicaux.

Scott insiste sur le fait qu’il aimerait savoir qu’il y avait un problème et partage ses condoléances. « Ça fait vraiment mal », a-t-il déclaré. « Ça fait mal à la communauté, ça fait mal à la ville [Houston where he is from and where the annual festival was held]. C’est beaucoup de sentiments, beaucoup de deuil… »

Il dit également qu’il s’arrête toujours pour s’assurer que ses fans vont bien s’il remarque le chaos lors de ses événements. « Les gens s’évanouissent, des choses se passent lors des concerts, mais quelque chose comme ça… Chaque fois que je pouvais voir quelque chose comme ça, je le faisais », a déclaré Scott. « Je l’ai arrêté plusieurs fois pour m’assurer que tout le monde allait bien. »