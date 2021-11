Travis Scott n’était apparemment pas au courant de ce qui se passait dans la foule lors du concert du festival Astroworld à Houston vendredi soir. Au moins huit personnes ont été tuées et plus de 300 blessées lorsque les gens ont commencé à se précipiter vers la scène du stade NRG. La police enquête toujours sur l’incident et sur ce qui l’a peut-être causé. La représentation prévue samedi a été annulée.

Bien que la vidéo sur les réseaux sociaux ait semblé montrer que la foule demandait à Scott d’arrêter son spectacle, il a continué à se produire, faisant même appel à Drake en tant qu’invité spécial. Des sources proches de Scott ont déclaré à TMZ qu’il « n’était pas au courant de l’étendue » de ce qui se passait dans la foule. Il pensait avoir vu des gens s’évanouir de déshydratation et ne savait pas que certaines personnes allaient faire un arrêt cardiaque. Scott a interrompu l’émission pour vérifier les personnes qui semblaient être inconscientes et a demandé à la sécurité de les vérifier, mais les sources de TMZ ont déclaré qu’il « ne se rendait tout simplement pas compte à quel point c’était grave ».

Scott est « complètement dévasté » par les événements, ont indiqué les sources. Scott et son équipe n’étaient au courant des décès ou des hospitalisations qu’après avoir cessé de se produire. Samedi matin, il a publié une déclaration, affirmant qu’il était « engagé » à travailler avec les autorités de Houston dans leur enquête. Le rappeur « Sicko Mode » a ensuite publié des vidéos sur Instagram, confirmant le rapport de TMZ selon lequel il ne comprenait pas la « gravité de la situation » alors qu’il se produisait encore.

Lors d’une conférence de presse samedi après-midi, le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré qu’ils « ne laisseraient rien au hasard » dans l’enquête du département. Il a confirmé que « l’un des récits était que quelqu’un injectait de la drogue à d’autres personnes ». Un agent de sécurité a affirmé qu’il avait ressenti une « piqûre » lorsqu’il a essayé de retenir un spectateur. « Lorsqu’il a été examiné, il a perdu connaissance. Ils ont administré du NARCAN. Il a été réanimé et le personnel médical a remarqué une piqûre semblable à une piqûre que vous obtiendriez si quelqu’un essayait de s’injecter », a déclaré Finner, rapporte KHOU.

Deux des victimes étaient des adolescents, âgés de 14 et 16 ans, a déclaré le maire de Houston, Sylvester Turner, rapporte KHOU. Cinq autres victimes étaient âgées de 21, 21, 23, 23 et 27 ans. L’âge de la huitième victime est inconnu samedi soir. Les membres de la famille de six des victimes ont été identifiés et l’une des victimes venait de l’extérieur de la ville, a déclaré Turner. Treize personnes blessées sont toujours hospitalisées. Le bureau de gestion des urgences de Houston demande aux personnes qui recherchent toujours leurs proches d’appeler le 311 ou le 713-837-0311 ou de se rendre au centre de réunification situé au 8686 Kirby Drive à Houston.