Travis Scott aurait perdu des réservations importantes pour un festival de musique après la tragédie d’Astroworld

Les retombées de la tragédie d’Astroworld se poursuivent pour Travis Scott. Quelques jours seulement après que huit personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées, certaines grièvement, lors d’une vague de foule au NRG Park de Houston, le rappeur aurait perdu certaines réservations de festivals de musique majeurs.

Plusieurs « organisateurs de festivals de haut niveau » ont déclaré au compte Twitter Festive Owl que Scott était retiré des programmations 2022 de plusieurs festivals de musique et que d’autres événements n’avaient aucun intérêt à « le réserver à nouveau de si tôt ». Un agent de réservation de festival a déclaré qu’il n’y avait « aucune chance qu’il monte à nouveau sur notre scène ». Bien qu’aucun des festivals de musique n’ait été nommé, le rapport intervient juste un jour après que Variety a confirmé que Scott s’était retiré de sa performance en tête d’affiche au Day N Vegas Festival le samedi 13 novembre, des sources affirmant au média qu’il était « trop ​​désemparé pour jouer. »

Entendre de plusieurs organisateurs de festivals de haut niveau que #TravisScott est retiré de leurs programmations 2022, et aucun événement n’a indiqué un intérêt pour le réserver à nouveau de si tôt. Pour citer un important agent de réservation de festivals – « Aucune chance qu’il ne revienne jamais sur notre scène. » ?? – Chouette festive (@TheFestiveOwl) 9 novembre 2021

Ce n’est que le dernier exemple de retombées pour Scott, qui se produisait sur la scène Chills à NRG Park lorsqu’une vague de foule a commencé quelques minutes après le début de son set, amenant la police et les pompiers à déclarer un événement « de nombreuses victimes » à 9h38. pm La vidéo de l’événement tragique a montré que Scott continuait de se produire pendant que la tragédie se déroulait, les spectateurs faisant un arrêt cardiaque et certains étant piétinés. Au total, huit personnes, âgées de 14 à 27 ans, sont décédées, 25 personnes ont été transportées à l’hôpital et plus de 300 personnes ont été vues dans un hôpital de campagne du stade.

À la suite de la tragédie, https://popculture.com/music/news/travis-scott-faces-first-lawsuit-over-astroworld-2021-tragedy/, avec le premier de ces procès, nommant Scott et Live Nation , à venir dimanche. Cette action allègue à la fois une négligence et une négligence grave de la part de Scott, Live Nation et d’autres personnes figurant sur la liste des défendeurs. Un deuxième procès a suivi peu de temps après, nommant Scott, Live Nation et Drake comme accusés et alléguant une négligence. Le procès prétend que l’histoire des concerts de Scott aurait dû entrer en jeu lors de la planification d’Astroworld et allègue également que Scott et Drake ont aidé à inciter la foule. Les deux poursuites demandent au moins un million de dollars de dommages et intérêts.

Alors que Scott n’a pas encore répondu aux rumeurs de perte de réservations de festivals de musique et à la série de poursuites auxquelles il est maintenant confronté, il a abordé la tragédie d’Astroworld dans un article sur les réseaux sociaux au cours du week-end, affirmant qu’il était « absolument dévasté par ce qui s’était passé » et envoyant son prières « aux familles et à tous ceux qui sont touchés ». En plus d’offrir des remboursements à tous les participants d’Astroworld, Scott a également annoncé qu’il couvrira les frais funéraires des victimes et s’associera à BetterHelp pour fournir des services de santé mentale gratuits à toute personne ayant assisté au festival Astroworld. Une enquête sur la tragédie est en cours.