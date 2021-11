Travis Scott brise le silence après 8 décès lors de son festival de musique

Travis Scott a rompu son silence après la mort d’au moins huit personnes lors de la première nuit d’Astroworld 2021. Scott, 29 ans, a été largement critiqué pour avoir continué son set malgré de nombreuses urgences médicales dans la foule – dont certaines ont attiré des véhicules médicaux près de la scène. Alors que Scott et Live Nation auraient coupé les choses plus rapidement que prévu, le set a quand même duré 25 chansons, selon les utilisateurs de Setlist.fm. Bien qu’aucune cause officielle de décès ou de blessure n’ait été publiée, beaucoup sont attribuées au piétinement, à la déshydratation et à l’arrêt cardiaque. (Des informations sur la réunification pour les familles des victimes peuvent être trouvées ici.)

La déclaration de Scott se lit comme suit : « Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent d’examiner la perte tragique de la vie. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour soigner et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats. »

pic.twitter.com/ijXKslw7E2 – TRAVIS SCOTT (@trvisXX) 6 novembre 2021

Les proches disparus qui ont assisté à Astroworld sont priés d’appeler le 3-1-1 ou le 713-837-0311. Il existe également un centre de réunification au Wyndham Houston – Medical Center Hotel & Suites, situé au 8686 Kirby Drive à Houston. Ceci est une histoire en développement.