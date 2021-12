Travis Scott Cactus Jack Partenariat avec Dior en attente après Astroworld

Travis ScottLa collaboration de Catus Jack avec Dior a été mise sur la glace.

Dior a clairement indiqué mardi que le projet entre Travis et le directeur artistique masculin de Dior, Kim Jones – colportant la ligne Cactus Jack de Travis – ne serait pas publié dans un avenir prévisible … et peut-être jamais.

Dior a déclaré: « Par respect pour toutes les personnes touchées par les événements tragiques d’Astroworld, Dior a décidé de reporter indéfiniment le lancement des produits de la collaboration Cactus Jack initialement destinés à être inclus dans sa collection été 2022. »

Des sources liées à Scott ont déclaré à TMZ qu’il s’agissait d’une décision mutuelle.

D’autres projets et engagements ont été mis de côté à la suite de la tragédie d’Astroworld. Parmi les annulations, Nike, qui devait lancer une ligne de baskets Air Max 1 avec Scott au début du mois.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Comme vous le savez… 10 personnes sont mortes lors de la première nuit du festival, et plus de 300 ont été blessées.

Scott a continué à jouer pendant plus de 40 minutes après que les pompiers ont déclaré qu’il s’agissait d’un « événement faisant de nombreuses victimes ». Scott dit qu’il n’avait aucune idée de la calamité ci-dessous, et apparemment les flics non plus, qui semblaient inconscients des morts et des blessés dans la foule.

Si Dior avait conclu ce partenariat, cela aurait été la première fois que l’entreprise s’était associée à un musicien et cela aurait été la première fois que Dior autorisait l’alternance de son logo.