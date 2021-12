Travis Scott chercherait à améliorer la sécurité du festival

Le célèbre rappeur Travis Scott a annoncé vouloir améliorer la sécurité des festivals après ce qui s’est passé à Astroworld, ce qui est sans aucun doute devenu une tendance en raison de la gravité de l’affaire.

Après que près d’une douzaine de personnes ont perdu la vie lors de son concert Astroworld, Travis Scott dit qu’il veut travailler pour des festivals plus sûrs.

Travis Scott est impliqué dans un nouvel effort pour normaliser les mesures de sécurité dans festivals aux États-Unis, a déclaré à Billboard une source familière avec la situation à Astroworld et proche du compositeur.

Le rappeur aurait passé les 3 dernières semaines à travailler avec la Conférence des maires des États-Unis sur un initiative conçu pour pouvoir mettre en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité dans l’industrie des festivals.

De cette façon, cette semaine Scott a offert sa première interview après ce qui s’est passé dans Astroworld où il a affirmé ne pas avoir été au courant des dégâts dans lesquels se trouvaient les spectateurs.

Dans sa récente interview, Travis Scott note qu’il ne savait pas que ses fans étaient blessés, il a donc lancé une tentative collective pour normaliser les mesures de santé et de sécurité dans les festivals à l’échelle nationale.

Notamment, le projet du rappeur sollicite actuellement des participants pour un groupe de travail multisectoriel tel que le gouvernement, la musique, la sécurité publique, les interventions d’urgence, la gestion d’événements, les soins de santé et la technologie.

Les « participants cibles » du groupe de travail comprennent LiveNation, AEG, Spotify et Apple, ainsi que des sociétés de billetterie, des maisons de disques, des sociétés de gestion, des agences de talent et l’industrie de la technologie.

Ainsi, sous le titre « Garantir la sécurité du festival », l’accord mentionne qu’entre janvier et juin de l’année prochaine 2022 un rapport complet sera dressé sur la base des débats et recherches entre les participants du groupe de travail et des experts externes.

Le rapport de Travis comprendra des recommandations sur la chaîne de commandement, les lignes de communication, la gestion et la surveillance des foules, l’application de protocoles de santé et de sécurité et les nouvelles technologies pour résoudre les problèmes de sécurité, entre autres mesures.

En revanche, parallèlement aux divers contrats et relations de travail que le rappeur a perdus avec différentes marques, ainsi que les multiples revendications des proches des victimes, les effets de cet événement semblent n’avoir aucune fin.

Et c’est que le Coachella Music and Arts Festival a été annoncé, il a décidé de retirer l’interprète de ‘chair de poule’ de son affiche pour son édition 2022, dont il était l’un des actes principaux.