Travis Scott couvre les frais funéraires des victimes d’Astroworld

À la lumière des événements tragiques qui ont eu lieu vendredi soir au festival de musique Astroworld de Travis Scott, le rappeur s’est engagé à couvrir les frais funéraires de toutes les victimes. Selon TMZ, Scott couvrira non seulement les frais funéraires des victimes, mais il s’associera également à BetterHelp pour fournir des services mentaux à tous ceux qui ont assisté au festival Astroworld. Huit personnes sont décédées au cours de l’événement et des dizaines d’autres ont été hospitalisées.

La publication a rapporté que Scott s’est engagé à couvrir entièrement les frais funéraires des huit personnes décédées après avoir assisté à son concert à Houston. Ils ont en outre indiqué que Scott couvrirait personnellement ces dépenses. En plus de couvrir les frais funéraires, Scott s’associe également à BetterHelp afin que toute personne touchée par les événements de vendredi puisse obtenir l’aide dont elle a besoin.

Grâce à ce partenariat, BetterHelp offrira gratuitement ses ressources à toute personne ayant assisté au concert. Ils auront droit à des séances de thérapie virtuelles individuelles avec des professionnels formés. S’ils ont besoin d’une aide en personne, BetterHelp s’associe à la National Alliance of Mental Illness pour fournir une aide supplémentaire. Tous ceux qui ont assisté au festival Astroworld auront également droit à un remboursement complet.

Ces événements tragiques ont eu lieu lors du concert de Scott vendredi soir. Une scène effrayante a rapidement éclaté lors de l’événement, organisé par Scott et Live Nation, lorsque la foule a commencé à affluer, entraînant des piétinements et d’autres blessures. Le chef des pompiers de Houston, Sam Peña, a déclaré à propos de l’incident, selon KHOU : « C’est une nuit tragique. Nous savons que nous avons eu 8… au moins 8 décès confirmés ce soir. La foule a commencé à se comprimer vers le devant de la scène. ..et ça a commencé à causer des blessures… les gens ont commencé à tomber et à perdre connaissance. »

Scott, qui a été critiqué pour ne pas avoir arrêté le concert au milieu du chaos, a publié une déclaration. Il a écrit samedi sur les réseaux sociaux : « Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent de regarder dans la perte tragique de la vie. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats. »