Travis Scott couvre les frais funéraires d’une personne décédée à l’Astroworld Fest

Travis Scott se mobilise pour aider les familles de ceux qui sont décédés à l’Astroworld Fest – offrant de payer les frais funéraires – et étendant encore plus d’aide aux personnes touchées.

Des sources proches de Travis nous disent qu’il couvrira entièrement tous les frais funéraires qui pourraient survenir pour les familles des 8 personnes décédées lors du concert ce week-end.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

On nous dit que cela va venir de la propre poche de Travis, et qu’il n’y aura pas de questions posées en ce qui concerne ces 8 personnes et ce dont leurs familles pourraient avoir besoin pour reposer correctement leurs proches.

Il y a plus… Travis va également s’associer à BetterHelp – un réseau de professionnels de la santé mentale – pour offrir des services de santé mentale, gratuitement, à tous ceux qui ont assisté à Astroworld Fest et qui pourraient avoir besoin de parler de leur traumatisme.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Les ressources BetterHelp consisteront en des séances de thérapie virtuelle individuelles avec des professionnels qualifiés et agréés travaillant avec l’organisation. En plus de cela, BetterHelp fera également équipe avec la National Alliance of Mental Illness pour les personnes qui pourraient avoir besoin de plus d’aide que simplement virtuelle … et il y aura une hotline mise en place à cette fin, que Travis supervise également.

On ne sait pas exactement comment Trav and co. vérifiera les réclamations pour le service, mais nous imaginons que ce sera un système qui vérifiera les gens … pour s’assurer qu’ils étaient bien présents vendredi.

Lire du contenu vidéo

@billynasser/Instagram

Bien sûr, cela peut signifier qu’il y a des milliers de personnes qui s’en chargent – ​​comme il y avait d’innombrables personnes dans la foule ce soir-là qui auraient pu être affectées … et si cela se produit, ce ne sera probablement pas un effort bon marché pour s’assurer que tous ces gens sont pris en charge.

C’est certainement un beau geste … et juste un pas de Travis essayant de faire le bien à ses fans. De toute évidence, il y a peut-être beaucoup plus à faire – mais au moins il commence ici.

Lire du contenu vidéo

TikTok/@cpvris_

Comme nous l’avons signalé … en plus de ceux qui sont morts, des dizaines d’autres ont été blessées à des degrés divers et hospitalisées – et certaines de ces personnes ont déjà commencé à intenter des poursuites contre Travis et Live Nation.