Travis Scott demande le rejet de l’un des procès d’Astroworld

6 décembre 2021 / Publié par : Allison

Wow, c’est presque comme Kylie Jenner tiré Travis Scott à part et murmura : « Vite ! Déposez un dossier pour obtenir l’annulation de l’une de vos poursuites à l’Astroworld Fest pendant que Tristan Thompson a actuellement volé votre trône en tant que pire catastrophe de relations publiques adjacente à Kardashian/Jenner. Je ne sais pas avec certitude si c’est ce qui s’est passé, mais je sais – grâce à quelques recherches de TMZ – que Travis Scott a tourné une nouvelle page dans son livre de jeu de contrôle des dommages du plan de jeu Astroworld Fest. La première phase était « Je ferai tout pour arranger les choses » et apparemment la deuxième phase est « D’accord, seuls certains d’entre vous peuvent faire les choses correctement, et je peux choisir. »

Après que l’Astroworld Fest de Travis Scott à Houston, au Texas, a coûté la vie à dix victimes, les poursuites judiciaires ont afflué à la manière de Travis. Mais Travis demande que l’une des poursuites soit rejetée. via TMZ :

Le rappeur vient de déposer des documents juridiques, obtenus par TMZ, niant les allégations contre lui par un gars nommé Jessie Garcia, qui prétend qu’il était dans la foule au festival. Trav demande que son action soit rejetée avec préjugé… en particulier, en ce qui concerne TS lui-même, sa société (Jack Enterprises) et sa fondation/label (Cactus Jack). Travis émet un « déni général », qui est un terme juridique dans les poursuites civiles qui permet de soumettre une réponse globale à toutes les allégations portées contre eux.

Travis a été cité dans de nombreux procès, comme un procès de 2 milliards de dollars déposé au nom de 282 victimes d’Astroworld Fest et un procès de 750 millions de dollars déposé par 125 victimes. Des poursuites ont également été déposées contre Canard aussi bien que Pays vivant et Pomme Musique. Mais en déposant une demande de rejet d’une action en justice avec préjugé, en particulier contre le nom de Travis Scott et toute entreprise appartenant à Travis Scott, il canalise à peu près sa grand-mère polonaise intérieure avec une énergie «Pas mon cirque, pas mes clowns». Des sources disent à TMZ que Travis prévoit de donner la même réponse à toutes les poursuites qui finissent par lui arriver. Et bien sûr, ce n’est pas la première fois que Travis est poursuivi pour le chaos violent lors d’un de ses spectacles.

Comme nous l’avons entendu, Travis a proposé de payer les funérailles des victimes, mais il semble que personne ne l’ait encore accepté, alors que certains lui ont carrément dit NON. Il a également offert un essai gratuit d’un mois de thérapie en ligne, gracieuseté de BetterHelp. Hmmm… un geste vide de sens qui ne lui coûte presque rien, tout en essayant de rejeter la responsabilité de dix morts sur lui-même ? C’est audacieux ! Et après? Reprendre l’offre de payer pour ces funérailles ? « Oubliez-le, je ne suis pas responsable de cela, vous pouvez payer vos propres sandwichs au thon coupés en triangle. »

Photo : Wenn.com