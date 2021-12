Travis Scott dirige les efforts pour améliorer la sécurité des concerts aux États-Unis

Travis Scott se met au travail pour s’assurer qu’un événement comme la tragédie d’Astroworld ne se reproduise plus jamais, rejoignant les dirigeants du gouvernement et de la musique dans une initiative unique en son genre… TMZ a appris.

Des sources ayant une connaissance directe nous disent que Travis a passé les dernières semaines à rencontrer des dirigeants de la Conférence des maires des États-Unis (USCM) – un groupe qui représente les intérêts de plus de 1 400 villes à travers le pays.

On nous dit que l’objectif est de former un comité composé de membres du gouvernement, de la sécurité publique, des interventions d’urgence, de la gestion des événements de soins de santé, de la musique et de la technologie – et de créer un rapport de sécurité pour les futurs spectacles à suivre et à assurer la sécurité.

Nous avons obtenu un aperçu des objectifs du groupe, qui indique également qu’il « se concentrera de manière agressive sur les nouvelles technologies et innovations qui offrent des moyens de relever ces défis ».

En dehors de Travis, le rapport sera dirigé par la présidente du comité du tourisme, des arts, des parcs, des divertissements et des sports de la conférence et la maire de Reno, Hillary Schieve.

Lire du contenu vidéo

YouTube/CThaGod

Vous vous en souviendrez, c’était lors de la première interview de Travis depuis Astroworld la semaine dernière quand il a dit Charlamagne Tha Dieu il sentit que c’était sa responsabilité pour faire avancer les choses et être sûr que quelque chose comme la tragédie de Houston ne se reproduira plus jamais.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Bien sûr, l’interview n’a pas été bien accueillie par certaines des familles des 10 victimes qui ont perdu la vie au festival. Valérie Cortinas Fisher, l’avocat de la famille de 23 ans Rudy Peña a déclaré que malgré ce que pensait Travis, l’interview n’a guéri personne – nous disant que tout le monde peut s’excuser devant la caméra – mais c’est l’action après qui compte.

Cependant, il semble qu’avec le nouveau comité, Travis fasse plus que simplement parler.