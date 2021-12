Travis Scott distribue plus de 2 000 jouets aux enfants de la région de Houston

Travis Scott et sa fondation travaillent sans relâche pour s’assurer que les enfants de sa ville natale de Houston ne se privent pas d’un petit quelque chose pour ramener à la maison un peu de joie de vivre.

TS et la Fondation Cactus Jack distribueront des jouets à plus de 2 000 enfants de Houston issus de familles en difficulté. On nous dit que les cadeaux seront distribués dans 6 complexes de la Houston Housing Authority dans toute la ville avant le jour de Noël.

Nous avons obtenu des photos de tous les cadeaux et jouets pour les enfants, de nombreuses poupées, des sets de golf et même des claviers pour le musicien en herbe.

Les familles ont afflué vers les lieux de distribution tout au long de cette semaine, et si les sourires des enfants étaient une indication, vous pouvez dire que les cadeaux ont été bien appréciés.

Ce don massif fait suite à un effort que Travis mène pour s’assurer qu’une tragédie comme celle qui s’est produite lors de son festival Astroworld ne se reproduise plus jamais. TMZ a dévoilé l’histoire, TS travaille avec des représentants du gouvernement et des grands noms de la musique créer un plan de sécurité pour les villes intéressées à organiser de grands événements à l’avenir.

Lire du contenu vidéo

YouTube/CThaGod

Il y a quelques semaines, Travis s’est assis avec Charlamagne tha Dieu et a exprimé qu’il se sentait responsable de réparer les choses aller de l’avant et comprendre ce qui a conduit à la décès de 10 de ses fans.

Scott et Live Nation ont été frappé par des milliards de litiges sous la forme de poursuites pour mort injustifiée et négligence… qui sont toujours en cours.