Travis Scott dit qu’il couvrira les frais funéraires des victimes d’Astroworld

. – Travis Scott couvrira tous les frais funéraires des huit victimes décédées vendredi lors de son festival Astroworld, selon un communiqué publié lundi par un représentant du rappeur.

L’artiste né à Houston s’associera également à BetterHelp pour fournir des services de santé mentale gratuits à toutes les personnes touchées par la tragédie, selon le communiqué.

« Travis est en conversation active avec la ville de Houston, les forces de l’ordre et les premiers intervenants locaux pour se connecter de manière respectueuse et appropriée avec les personnes et les familles des personnes impliquées. Ce sont la première des nombreuses mesures que Travis prévoit de prendre dans le cadre de sa promesse personnelle pour aider les personnes touchées tout au long de leur processus de deuil et de rétablissement », indique le communiqué.

Une avalanche de personnes au Astroworld Festival de Houston a tué huit personnes et blessé des dizaines d’autres vendredi soir.

La foule de 50 000 personnes était si serrée que lorsque l’artiste principal Travis Scott est monté sur scène, les spectateurs ont été écrasés et piétinés alors que des vagues de personnes se dirigeaient vers lui.

Les autorités de Houston affirment que l’enquête criminelle sur l’afflux meurtrier de foules pourrait prendre des semaines. Diverses poursuites ont été intentées contre Scott, la société de divertissement et d’autres.

Travis Scott avait déjà été inculpé en lien avec le chaos de la foule en 2017

Scott est un rappeur, chanteur et producteur américain de 30 ans originaire de Houston, au Texas. Il est surtout connu pour son album de 2018 « Astroworld », qui a donné son nom au festival.

Le 14 mai 2017, le service de police de Rogers en Arkansas a publié sur Facebook :

« Le 13 mai 2017, Jaques Webster, également connu sous le nom de Travis Scott, a été arrêté par le service de police de Rogers après sa performance au Walmart Arkansas Music Pavilion (AMP).

Pendant le concert, Webster a encouragé les gens à monter sur scène et à contourner les protocoles de sécurité pour assurer la sécurité des spectateurs. Lors de la ruée vers la scène, plusieurs personnes ont été blessées, dont un employé d’une entreprise de sécurité embauché pour aider à surveiller et contrôler la foule, et un membre du service de police.

« Les sujets blessés ont été traités à l’AMP par des membres du service d’incendie de Rogers et de Mercy Medical. »

« Webster a été accusé d’incitation à une émeute, de conduite désordonnée et de mise en danger du bien-être d’un mineur. »

« Webster a été transféré au bureau du shérif du comté de Benton. »

En 2018, Scott a plaidé coupable de conduite désordonnée et les autres accusations ont été abandonnées, selon la Northwest Arkansas Democrat Gazette.

CNN a contacté l’avocat qui a représenté Scott dans l’affaire pour plus d’informations.

