Au total, 125 personnes ont poursuivi les artistes Travis Scott et Drake, ainsi que les organisateurs Live Nation et Apple Music, pour la bousculade survenue le 5 novembre au festival de musique Astrowold de la ville de Houston (Texas, USA) et qui fait 10 morts.

Selon le procès, qui réclame une indemnité de 750 millions de dollars, les organisateurs de l’événement « n’ont même pas fait le moindre effort » pour garantir la sécurité des personnes présentes.

Source : Excelsior