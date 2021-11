Travis Scott est allé au festival After Astroworld de Dave & Buster, ignorant la tragédie

Travis Scott dit qu’il ne savait pas qu’une calamité se déroulait lorsqu’il était sur scène vendredi à Astroworld … et nous avons découvert qu’en partant, il est allé directement chez Dave & Buster pour une after-party.

Des sources liées à Travis ont déclaré à TMZ que le rappeur n’avait jamais été informé au festival que des personnes étaient mortes dans la foule et que des centaines d’autres avaient été blessées. Les sources disent: « Travis ne connaissait pas la gravité de la situation lorsqu’il est arrivé à la fête, en ce qui concerne le moment, cela reste cohérent avec le fait que personne, y compris la police, n’avait confirmé publiquement la gravité des événements qui avaient eu lieu endroit. »

Lire du contenu vidéo

La personne qui a organisé l’after-party — Canard, qui avait joué avec Travis en tant qu’invité surprise au moment où la tragédie se déroulait. Nos sources Drake affirment qu’il n’avait pas non plus la moindre idée qu’il y avait des gens qui mouraient dans la foule.

Comme nous l’avons signalé, un certain nombre de personnes suppliaient les caméramans et d’autres d’arrêter le spectacle alors que l’écrasement de la foule faisait des ravages, c’est pourquoi beaucoup de gens pensent que Travis devait savoir ce qui se passait … si pas pendant le concert, avant son départ. Cependant, nos sources Travis insistent sur le fait qu’il était à au moins 50 mètres de cet opérateur de caméra et n’a pas entendu les appels à la fin du spectacle parce que les fans étaient en train de mourir.

Mais, nous dit-on, lorsque quelqu’un a parlé de la tragédie à Travis chez Dave & Buster, il a immédiatement quitté la fête. Cela semble corroborer l’idée qu’il ne savait pas… même lorsqu’il a quitté la salle.

Lire du contenu vidéo

TMZ a cassé l’histoire … Travis s’est engagé à payer les frais funéraires pour ses 8 fans décédés au festival et fournir des services de santé mentale à toute personne susceptible d’avoir été touchée.

Comme nous l’avons signalé, les poursuites continuent de versez contre Travis et Live Nation… dont un déposé mardi par la famille d’un garçon de 9 ans qui se bat pour sa vie après avoir été piétiné au spectacle.

Lire du contenu vidéo

Pour sa part, Drake a publié une déclaration Lundi soir, en disant : « Mon cœur est brisé pour les familles et les amis de ceux qui ont perdu la vie et pour tous ceux qui souffrent. Je continuerai à prier pour eux tous et je serai utile de toutes les manières possibles. Que Dieu être avec vous tous. »

NRG Park, où l’événement a eu lieu, a eu un Police d’assurance de 26 millions de dollars pour la fête. Il existe peut-être d’autres polices, mais il est peu probable que toutes combinées couvrent une multitude de jugements qui semblent presque inévitables… des jugements qui pourraient totaliser des centaines de millions de dollars.