Travis Scott est annulé à Coachella Il a proposé de chanter gratuitement !

Apparemment tout s’écroule pour le célèbre rappeur Travis Scott, comme il a été récemment annoncé qu’ils l’avaient annulé au festival Coachella et ont même proposé de chanter sans recevoir d’argent.

C’est vrai, Travis Scott ne sera plus la tête d’affiche du Festival de musique et des arts de Coachella Vallée l’année prochaine.

Et c’est que selon les rapports, le producteur de Coachella, Goldenvoice, a opté pour couper les ponts avec le rappeur Travis Scott à la suite des événements tragiques de son propre festival Astroworld en novembre dernier.

Pour celui dans lequel dix personnes ont été écrasées à mort et des centaines d’autres ont été blessées lorsque la foule est montée sur scène lors de la performance de Scott, provoquant une ruée humaine mortelle.

Malgré la tragédie, Scott avait toujours l’intention de faire sa présentation en avril prochain.

Cependant, selon Variety, Goldenvoice a récemment informé l’agent de recrutement du rappeur, Cara Lewis, qu’il serait retiré du projet de loi.

Pour tenter de conserver la tête d’affiche, Scott serait allé jusqu’à proposer de se produire gratuitement au festival Coachella, mais malheureusement, Goldenvoice a finalement refusé l’ouverture.

Notamment, Scott devait initialement faire la une de Coachella en 2020 avant son annulation en raison du coronavirus.

En août dernier, le co-fondateur de Coachella, Paul Tollett, a confirmé Scott comme tête d’affiche pour l’année à venir 2022 aux côtés de Rage Against the Machine et Swedish House Mafia annoncé plus tard comme troisième acte principal.

Consequence a contacté les représentants de Goldenvoice et Scott pour commentaires.

La tête d’affiche de Coachella était censée marquer le retour du chanteur Scott sur le circuit des festivals de musique.

Au lieu de cela, ce sera une autre occasion manquée car il sera impliqué dans près de 300 poursuites civiles, dont un recours collectif totalisant 750 millions de dollars.

D’autre part, dans une interview publiée sur la chaîne YouTube de Charlamagne Tha God il y a quelques jours à peine, Scott a rompu son silence sur la tragédie d’Astroworld, semblant contrit tout en niant toute responsabilité pour ce qui s’est passé lors de son festival.

Au cours de la réunion, il a affirmé qu’il ne savait pas qu’il s’agissait d’un événement faisant de nombreuses victimes avant d’avoir assisté à la première conférence de presse des forces de l’ordre.

Dans la même interview, Scott a déclaré que la tragédie d’Astroworld ne le dissuaderait pas d’agir à nouveau à l’avenir.

« Tout d’abord, tout d’abord, nous abordons les problèmes de sécurité », a-t-il déclaré.