Travis Scott est-il annulé ? Nike, Coachella, d’autres offres en doute

Travis Scott est-il annulé ? Après la tragédie de l’Astroworld Festival, les procès s’accumulent et les sponsors se retirent.

Un nouveau procès massif réclame 2 milliards de dollars de dommages et intérêts à Travis Scott, Drake, Live Nation, Apple et autres. Le procès a été déposé au nom de 282 plaignants liés au concert meurtrier d’Astroworld qui a tué dix personnes et causé des dizaines d’autres blessures.

L’avocat Thomas J. Henry est en charge du procès en évolution rapide, qui comprend désormais près de 300 personnes et fait suite à des procès antérieurs réclamant des centaines de millions de dommages et intérêts. « Les défendeurs s’apprêtaient à gagner une somme d’argent exorbitante grâce à cet événement, et ils ont quand même choisi de couper les coins ronds, de réduire les coûts et de mettre les participants en danger », a déclaré Henry dans un communiqué.

« Mes clients veulent s’assurer que les accusés sont tenus responsables de leurs actes, et ils veulent envoyer le message à tous les artistes, organisateurs d’événements et promoteurs que ce qui s’est passé à Astroworld ne peut plus se reproduire. »

Le procès nomme également Apple pour sa promotion de plusieurs millions de dollars du festival Astroworld, qui a été diffusée via Apple Music. Le procès indique que le concert a peut-être pour but de donner aux téléspectateurs d’Apple la meilleure vue, plutôt que de se concentrer sur la sécurité de la foule.

« Les premiers rapports de l’enquête sur la catastrophe d’Astroworld indiquent que les locaux ont été aménagés de manière à mieux servir la diffusion en ligne du concert par Apple au détriment de la sécurité des spectateurs », indique le procès.

« Le placement de caméras en streaming pour la diffusion d’Apple Music a effectivement limité les moyens de sortie de nombreux spectateurs ; cette condition dangereuse empêcherait inévitablement les individus de se disperser.

Une autre action en justice déposée par l’avocat Tony Buzbee et représentant 125 plaignants réclame 750 millions de dollars de dommages et intérêts à Travis Scott, Drake, Apple, Live Nation et aux diverses sociétés de sécurité et de promotion impliquées.

Scott a annulé son apparition au Day N Vegas, quelques jours seulement après le festival Astroworld. Des sources qui ont confirmé cette annulation ont déclaré que le rappeur était trop désemparé pour jouer et rembourserait intégralement tous ceux qui achèteraient des billets pour Astroworld.

Travis Scott est-il annulé ? Une pétition visant à faire retirer Travis Scott du festival Coachella de l’année prochaine a atteint 25 000 signatures.

Malgré la catastrophe d’Astroworld, l’album Astroworld de Scott a connu une augmentation des flux à la suite de la tragédie. Selon HitsDoubleDaily, l’album de 2018 a bondi de 12 places, passant de la 50e à la 38e place dans les charts Billboard 200. Alors que les fans peuvent être plus indulgents, les marques ne le sont certainement pas.

Nike reporte la sortie de sa collaboration de sneakers avec le label Cactus Jack de Travis Scott. « Par respect pour toutes les personnes touchées par les événements tragiques du festival Astroworld, nous reportons le lancement de l’Air Max 1 x Cactus Jack », a confirmé Nike aux fans de sneakers. La prochaine chute de chaussures a été promue lors du concert à Houston avec une sortie prévue en décembre.

Le magazine W essaierait de retirer sa prochaine édition après que Travis Scott et Kylie Jenner aient figuré sur la couverture. « Les rédacteurs en chef de W ont supprimé toute couverture prévue de Travis et Kylie de leur site Web, mais le magazine était déjà imprimé et maintenant ils essaient d’arrêter les camions de livraison », a confirmé une source anonyme à Page Six.

« À la lumière de ce qui s’est passé à Astroworld, l’interview et les lignes de couverture semblent pour le moins inappropriées. » Jenner était présente au festival Astroworld avec la fille de 3 ans du couple, Stormi.