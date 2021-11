Travis Scott et Drake ont continué à jouer alors qu’un véhicule médical est entré dans la foule

Alors que des détails tragiques affluent sur Astroworld 2021, l’un des aspects les plus troublants est le fait que les performances sur scène ne se sont pas arrêtées assez tôt. Notamment, Travis Scott et l’invité surprise Drake ont continué à se produire alors qu’un véhicule médical est vu entrer dans la foule. Au moment de mettre sous presse, huit personnes sont décédées et de nombreuses autres ont été hospitalisées ou blessées à la suite du festival de musique organisé par Scott et Live Nation. (Des informations sur la réunification pour les familles des victimes peuvent être trouvées ici.)

Selon les utilisateurs de Setlist.fm, Drake est sorti et a interprété quatre de ses chansons avant de rejoindre Scott pour leur collaboration « SICKO MODE. Dans une vidéo partagée par la foule d’Astroworld, un spectateur monte au sommet d’un véhicule de transport médical, avec la paire Ironie du sort, dans la vidéo susmentionnée du véhicule médical, Drake est entendu en train de rapper les paroles « alerte spoiler, ce n— dies », qui sont tirées de la chanson « Knife Talk ».

ça sort de la main🤦🏾‍♂️ c’est une ambulance #ASTROWORLDFest #AstroWorld #ASTROFEST pic.twitter.com/jcCrg8a3CO – DaRealPiped😷💕 (@helowkeyspittin) 6 novembre 2021

Drake et Scott ont été fortement critiqués pour avoir continué leur performance. Le danseur – ainsi que les spectateurs qui ont insisté pour filmer le concert alors que le chaos éclatait autour d’eux – ont également été scrutés. « Je ne comprends pas comment ils ne voient pas une ambulance dans la foule », a tweeté une personne. Une autre personne a écrit : « toutes les caméras filment la même chose, un mec dansant littéralement sur une ambulance alors qu’elle essaie d’aider les gens à mourir et [Travis Scott] ne pas arrêter le spectacle. qu’est-ce que c’est que le désastre. » Encore un autre a tweeté: « Les gens mouraient littéralement devant eux et ils ont continué à se produire et à ignorer le fait que les gens criaient à l’aide criant pour leur vie et que les ambulances se précipitaient dans la foule ???? ??? »

Alors que les détails continuent d’affluer, cette partie de la performance suscite davantage de réactions sous tous les angles. La petite amie de Scott, Kylie Jenner, a enregistré des vidéos pour son histoire Instagram qui montraient le véhicule médical luttant pour traverser la foule. Le compte Instagram officiel d’Astroworld a également partagé une photo de l’apparition de Drake, célébrant le moment malgré la situation désastreuse qui se déroulait. Ni Scott ni Drake n’ont fait de déclaration sur la tragédie. Astroworld a publié une déclaration annulant le deuxième jour de l’événement tout en minimisant de manière controversée les décès et les blessures en tant que « série d’événements cardiaques » faisant l’objet d’une enquête policière.

Je suis à l’antenne tôt avec des nouvelles dévastatrices. 8 personnes sont mortes à l’Astroworld Fest. 23 ont dû être transportés à l’hôpital et des centaines ont été blessés dans une bousculade (Travis Scott et Drake étaient sur scène à ce moment-là). Veuillez prier. Vous pouvez nous regarder ici : https://t.co/5YSc9dqBrs pic.twitter.com/aCnneMWFqW – Erica Simon (@EricaOnABC13) 6 novembre 2021

Les proches disparus qui ont assisté à Astroworld sont priés d’appeler le 3-1-1 ou le 713-837-0311. Il existe également un centre de réunification au Wyndham Houston – Medical Center Hotel & Suites, situé au 8686 Kirby Drive à Houston.