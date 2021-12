Kylie Jenner et Travis Scott se préparent à accueillir leur deuxième enfant ensemble (Photo: ./Rex)

Kylie Jenner et Travis Scott seraient « inséparables » alors qu’ils attendent la naissance de leur deuxième enfant.

La star de télé-réalité et le rappeur partagent déjà leur fille Stormi, trois ans, qui serait extrêmement excitée d’avoir un frère ou une sœur.

Kylie, 24 ans, et Travis, 30 ans, sont ensemble depuis 2017, mais se sont brièvement séparés en 2019.

Maintenant, le couple est de retour, avec une source disant à E! En ligne, ils sont «inséparables» et «s’appuyant l’un sur l’autre» alors qu’ils se préparent à accueillir le bébé numéro deux.

Kylie est restée à la maison et » fait son nid jusqu’à l’arrivée du bébé « , a déclaré la source, et » Travis a été à ses côtés et a été d’un grand soutien pendant sa grossesse « .

Le couple est « tous deux excités à l’idée que le bébé vienne », mais c’est Stormi, trois ans, qui semble la plus impatiente.

Stormi serait très heureux d’avoir un frère (Photo: Instagram @kyliejenner)

« Stormi est vraiment excitée d’avoir un frère et une sœur et parle du bébé toute la journée », a déclaré la source.

« Elle est pleinement consciente et est très excitée. »

Kylie a annoncé sa grossesse en septembre de cette année et a présenté sa bosse croissante sur des clichés Instagram et lors de ses sorties à la Fashion Week de New York.

Kylie a partagé des mises à jour sur sa grossesse sur les réseaux sociaux (Photo : Instagram/kyliejenner)

C’est une différence marquée par rapport à sa première grossesse, car elle l’a gardé secret et n’a révélé la nouvelle qu’après la naissance de sa fille.

La star de télé-réalité et entrepreneur a toutefois fait profil bas ces dernières semaines, à la suite de la tragédie du concert Astroworld de Travis où 10 personnes ont perdu la vie lors d’un écrasement dans la foule.

Le rappeur fait face à un procès de 750 millions de dollars (567 millions de livres sterling) de la part des familles des victimes et des survivants touchés par la tragédie, et sa récente offre de payer pour les funérailles de la plus jeune victime de la bousculade, Ezra Bount, a été rejetée.

S’exprimant peu de temps après l’incident de novembre, Kylie a déclaré qu’elle était « cassée ».

Le concert Astroworld de Travis a été marqué par une tragédie (Photo: .)

Elle a déclaré: « Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit [sic] par les événements d’hier.

« Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston. »

« J’envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. »

Metro.co.uk a contacté les représentants de Kylie pour commentaires.

