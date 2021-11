Travis Scott et Live Nation auraient été poursuivis pour le fiasco d’Astroworld

Les vannes légales commencent à s’ouvrir — Travis Scott et Live Nation viennent d’être poursuivis par quelqu’un alléguant qu’ils ont été blessés pendant Astroworld … la première réclamation de ce qui pourrait s’avérer être bien d’autres à venir.

Un gars nommé Manuel Souza déjà avocat et aurait déposé une plainte samedi devant le tribunal de district du comté de Harris – affirmant qu’il avait été blessé pendant la folie qui s’était déroulée … et alléguant à la fois la négligence et la négligence grave au nom de Trav, LN et d’autres qu’il énumère comme accusés.

Dans ses docs, obtenus par Panneau d’affichage, Souza dit que la tragédie était « prévisible et évitable » – en partie à cause de ce qu’il qualifie de signes avant-coureurs plus tôt dans la journée qui, selon lui, auraient dû être des signaux d’alarme pour les organisateurs du festival… mais auraient été ignorés.

Souza décrit comment les gens se sont introduits pour la première fois dans le parc NRG lorsque les choses se sont ouvertes pour la première fois… Malgré cela, Souza affirme que rien n’a été fait pour régler davantage ou réduire les choses.

Il poursuit en alléguant que les organisateurs de concerts ont fait un effort conscient pour laisser le spectacle continuer, malgré des preuves évidentes tout autour d’eux que les gens étaient en grande détresse … et souffraient de « blessures graves et évidentes ». Souza pense qu’ils ont délibérément choisi cette route, affirmant qu’ils étaient bien conscients du risque croissant qui augmentait de minute en minute pendant la nuit.

Quant à savoir pourquoi Souza pense que Travis est en faute ici … ce n’est pas tout à fait clair ce qu’il prétend que Trav a fait ou n’a pas fait pendant l’émission qui a conduit à ce que Souza pense être évitable. Il cite l’histoire de Travis d’avoir prétendument encouragé la violence parmi les fans lors de ses concerts passés, ce qui, selon Souza, a causé des blessures à des personnes. Mais au-delà de cela … il ne semble pas qu’il relie des points spécifiques dans ce cas pour expliquer pourquoi TS, en particulier, est à blâmer.

Il n’est pas non plus tout à fait clair quelles blessures Souza prétend avoir été infligées à lui-même, mais il cite à plusieurs reprises les 8 morts et des dizaines d’autres qui ont également été blessés … tout en affirmant que le profit a été préféré à la sécurité et au bien-être. des spectateurs.

Souza poursuit pour au moins un million de dollars de dommages et intérêts. Nous travaillons nous-mêmes à obtenir une copie du procès – nous avons contacté Live Nation et Travis pour commentaires.