Travis Scott et Live Nation nient toute responsabilité dans la tragédie d’Astroworld

Travis Scott dit qu’il n’est pas responsable de ce qui s’est passé pendant la tragédie d’Astroworld.

Le rappeur a fait sa première réponse juridique à l’une des quelque 300 poursuites intentées par Astroworld le mois dernier. Dans un dossier déposé le 6 décembre, Scott a rejeté de manière générale les réclamations dans l’affaire portée contre lui par Jessie Garcia. Scott a également demandé que la poursuite soit rejetée avec préjugé, ce qui signifie qu’elle ne pourrait pas être rejugée. Le dépôt a été effectué au nom de Scott et de ses sociétés Jack Enterprises, Cactus Jack Foundations, Cactus Jack Records et Cactus Jack Studios.

Travis Scott a nié toutes les allégations portées contre lui dans au moins 11 poursuites différentes liées à la tragédie d’Astroworld. Le dossier affirme que le rappeur « n’est pas légalement responsable » des dix morts ou des centaines de blessures survenues pendant le concert.

Live Nation et sa filiale ScoreMore ont également nié toute responsabilité dans les allégations du procès. Harris County Sports and Convention Corporation a également nié les réclamations, mais ni Live Nation, ScoreMore ou HCSC n’ont demandé le rejet des poursuites.

La semaine dernière, les familles des victimes ont rejeté les offres de Travis Scott de couvrir les frais funéraires.

De nombreuses familles ont déclaré à la presse qu’elles avaient l’impression que l’offre était un coup de relations publiques plutôt qu’une véritable réponse sincère montrant des remords. Scott a précédemment affirmé qu’il n’était pas au courant de la gravité de la situation pendant le concert.

Le 12 novembre, le porte-parole de Scott a déclaré à CBS Mornings que le rappeur n’aurait pas pu arrêter l’émission. «Ils ont un plan d’exploitation de 59 pages, et il dit clairement que les deux seules personnes qui ont le pouvoir d’arrêter le concert étaient le producteur exécutif et le producteur du concert. Il n’était pas responsable de cela, mais il veut être responsable de la solution.

Live Nation fait également l’objet d’un examen minutieux concernant sa responsabilité d’assurer un environnement sûr pour les organisateurs de concerts et les participants.

Sur une période de trois ans, de 2016 à 2019, Live Nation Entertainment et Live Nation Worldwide ont été cités pour dix violations de l’OSHA et déposés pour de graves problèmes d’échelle, de corde et d’échafaudage. Live Nation a également été poursuivi en justice par une participante au concert qui s’est fracturé la jambe dans une foule bondée lors d’une représentation de Gwen Stefani en 2016.