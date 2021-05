Travis Scott étend Astroworld à deux jours – sa plus grande itération à ce jour

Travis Scott est officiellement prêt à ramener le Festival Astroworld dans son Houston natal en novembre – cette fois pendant deux jours, dans ce qui sera la plus grande itération de l’événement de trois ans à ce jour.

Le rappeur et entrepreneur – qui aurait gagné 20 millions de dollars grâce à son énorme concert Fortnite – s’est rendu sur les réseaux sociaux le jour de son anniversaire pour dévoiler le retour du Festival Astroworld. Travis Scott sera la tête d’affiche de l’événement de deux jours (en plus de la tête d’affiche de la deuxième journée de Rolling Loud 2021 fin juillet), mais le reste de la programmation n’a pas encore été annoncé.

Néanmoins, les billets pour la troisième édition annuelle d’Astroworld – prévue le vendredi 5 novembre et le samedi 6 novembre – seront disponibles à l’achat ce mercredi 5 mai à 8 h PST. Plus de quelques utilisateurs de Twitter signalent qu’ils sont intéressés à assister au spectacle, et l’un des tweets de Scott concernant le retour du festival avait recueilli au nord de 11500 retweets et 113000 likes au moment de la rédaction de cet article.

Plus généralement, le développement semble représenter un autre signe positif pour les artistes, les promoteurs, les propriétaires de salles et les professionnels du spectacle vivant, qui ont tous souffert financièrement en raison de la pandémie COVID-19 et de ses mesures de verrouillage associées.

La semaine dernière, par exemple, la Small Business Administration (SBA) a rapidement reçu plus de 17000 demandes d’aide financière après la réouverture de son portail Shuttered Venue Operators Grant (SVOG), et les organisateurs de Burning Man ont choisi d’annuler leur festival pour la deuxième année consécutive. .

Mais en plus du retour d’Astroworld (agrandi) de Travis Scott, Bon Jovi se prépare à offrir un concert aux fans dans 300 ciné-parcs, et Live Nation a discrètement installé des équipements de diffusion en direct dans plus de 60 de ses salles, pour diffuser des performances traditionnelles telles qu’elles prend place.

Le Hollywood Bowl devrait également rouvrir cet été, avec le coup d’envoi de «14 semaines de concerts avec un mélange de programmation» en juillet, et le comédien Bill Burr ainsi que la star de la country Jason Aldean ont annoncé leurs propres dates de représentation 2021.

S’appuyant sur ce point, le calendrier des divertissements pour la foule de 2022 se remplit rapidement, car Live Nation a révélé en février que The Weeknd avait vendu près d’un million de billets pour sa tournée mondiale After Hours de 104 étapes, qui devrait débuter à Vancouver, Colombie-Britannique, le 22 janvier de l’année prochaine.

Enfin, le site Web de Ticketmaster s’est effondré le mois dernier alors qu’une multitude de fans se sont précipités pour obtenir des places au 25 arrêts El Ultimo Tour Del Mundo de Bad Bunny – ou profiter de cette forte demande en retournant les billets, selon les plaintes de nombreux participants potentiels. .